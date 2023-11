¿Por qué Meghan Markle fue demandada por su media hermana y cuándo será el juicio? Esto es lo que se sabe

Meghan Markle vuelve a estar en medio de la polémica esta semana, tras darse a conocer que se enfrentará a un juicio el próximo año, a raíz de una modificación en la demanda que interpusó su media hermana Samantha Markle en su contra, acusándola de difamación.

Anteriormente, la Duquesa de Sussex habría logrado salir airosa de una primera demanda que había hecho su misma hermana, ya que en aquel momento fue desestimada y no llegó el caso a la corte. Sin embargo, en esta ocasión, Samantha presentó una modificación a la demanda inicial ante el Tribunal de Florida, la cual fue aceptada, por lo que ya se ha establecido una fecha para el juicio.

¿Cuándo será el juicio y de qué se le acusa a Meghan Markle?

De acuerdo con lo que reporta el New York Post, un juez programó el inicio del juicio para el próximo cuatro de noviembre de 2024, por lo que hay que esperar casi un año para ver en qué termina esta batalla legal entre las hermanas Markle. Aunque, todavía hay posibilidades de que el caso se desestime.

Meghan Markle fue demandada por su media hermana e iría a juicio hasta noviembre de 2024 Getty Images

En cuanto al motivo de la demanda, esta se sustentaba, en un inicio, en las declaraciones realizadas por Meghan en la entrevista que dio a Oprah Winfrey en 2021, en las que decía que había crecido como “hija única”. No obstante, la demanda no procedió en ese momento porque lo dicho por la esposa del príncipe Harry estaba basado en opiniones y no en falsas acusaciones.

Por lo mismo, su media hermana presentó una modificación a la denuncia, sosteniendo ahora que las declaraciones en esa polémica plática, dañaron su reputación y la credibilidad de su libro The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1, haciendo con ello que su obra no se vendiera y que perdiera dinero, por lo que Samantha busca una retribución de 75,000 dólares por daños.