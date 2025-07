¿Busca la reconciliación? Meghan Markle envía misterioso mensaje el cumpleaños 78 de Camilla Parker

En la atmósfera real británica, es bien sabido, que nada es una casualidad: cada mensaje, detalle, aparición pública (por mínima que sea), nace con una intención. Es por ello, que cierta publicación realizada por Meghan Markle encendió las alarmas generando diversas especulaciones sobre lo que estaba intentando lograr en un día tan importante para la corona británica: el cumpleaños de Camila Parker.

¿Cuál fue el misterioso mensaje que Meghan Markle le envió a Camila Parker?

Camila del Reino Unido se encuentra celebrando su cumpleaños número 78. Sin embargo, algo que llamó la atención durante la celebración de fue el peculiar mensaje que mandó Meghan.

De acuerdo con reportes de The Sun, mientras la familia real celebrara a la reina consorte, la duqesa de Sussex aprovechó sus redes sociales para postear una storie con un mensaje oculto de cumpleaños.

¿Qué decía el mensaje de cumpleaños de Meghan Markle?

A través de su cuenta oficial de Instagram (@meghan), la duquesa compartió con sus seguidores un video en el que se puede ver cómo abre una caja de madera que contiene tres botellas de vino rosado pertenecientes a su marca As Ever . En la storie también se puede apreciar una leyenda:

“Sending birthday love - (both near and far) to my ladies”.

A través de una stories de Instagram , la duquesa de Sussex envía mensaje de cumpelaños s Camila Captura de panatalla retomada de la storie de la cuenta oficial de Meghan Markle @meghan

Por supuesto que, al coincidir con el cumpleaños de Camila, las personas comenzaron a especular que esta acción fue un intento por parte de la duquesa de limar asperezas con la familia real.

Meghan vs la Corona

Recordemos que desde 2020 el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que dejarían de ser miembros senior de la familia real británica, (evento al que se le atribuyó como el Megxit), luego de revelar que el constante acoso de la prensa así como su deseo de tener una vida tranquila fue lo que los motivó a tomar esta decisión.

Por supuesto que esto molestó a más de uno y desde ese momento hasta la fecha las tensiones entre ambos lados de la familia no paran de crecer.

La publicación de Meghan Markle enciende las alertas de una posible reconciliación entre los duques de Sussex y la familia real Getty Images

¿Un paso hacia la reconciliación?

Hasta el momento la familia real ni las misma Meghan han salido a dar una declaración pública que confirme que, en efecto, el mensaje de la duquesa estaba dirigido (así como las botellas) a la reina consorte como símbolo de su celebración de cumpleaños (o con la intención de limar asperezas).

La única actualización oficial por parte de la cuenta oficial de The Royal Family fueron dos posteos en los que podemos apreciar a Camila Parker, luciendo un vestido azul mientras posa en el jardín Raymill dentro de su residencia privada en Wiltshire.

Es difícil negar que las tensiones entre los Windsor y los duques de Sussex están presentes, sin embargo, hasta que no conozcamos la verdadera intención de este movimiento por parte de Meghan, no podemos asegurar que ese saludo llevaba una dedicatoria.