Los pantalones Capri son los favoritos para ir a la oficina en verano y Emrata nos enseña a usarlos

Hablar de Emily Ratajkowski es sinónimo de elegancia, comodidad y estilo. Aún estamos en verano y una de las prendas predilectas para lucir frescas durante esta temporada son los pantalones Capri.

Diseñados con un enfoque moderno y urbano, sin perder la elegancia, los Capri pueden elevarse a un look profesional si se acompaña con los detalles, complementos y accesorios correctos, así que sí, esta es tu señal para elegirlos en tu próximo outfit para la oficina.

Equilibrio entre formalidad y frescura

La clave para que los Capri se adapten de forma perfecta al entorno formal se encuentra en la silueta y el material de fabricación. Erróneamente, los tenemos concebidos como pantalones cortos diseñados en mezclilla pensando en ellos como prendas de estilo relajado, sin embargo, si se apuesta por ellos en cortes rectos, con pinzas, en telas de satén, algodón o gabardina, te juramos que el look cambia totalmente a algo más sofisticado.

Emily Ratajkowski nos da cátedra de cómo lucir unos pantalones capri en verano GettyImages

¿Cómo llevar pantalones Capri con elegancia al trabajo al estilo Emrata?

Emily Ratajkowski suele apostar por una combinación de blazers amplios, zapatos clásicos y accesorios para sacarlos de la categoría de lo urbano y darles este giro formal que estamos buscando.

Blazer + capri en tonos neutros

Los blazer oversized son una opción increíble al momento de buscar piezas que nos permita complementar los Capri. Nuestro consejo es que apuestes por un Capri entallado para crear equilibrio visual entre lo suelto del blazer y la sofisticación del corte del pantalón. Puedes añadir unos tacones bajos para refinar tu look.

Pantalones Capri con camisas románticas

Ondas, mangas globo, encajes, volantes...toda aquella prenda superior que tenga un toque muy femenino es la compañía perfecta para unos Capri con pinzas, la idea es aplicar volumen pero haciendo contraste en la cintura para enmarcarla y estilizar nuestra silueta.

Paleta de colores monocromática

Jugar con tonos cercanos al del pantalón te ayudará a alargar tu figura y darte mucha presencia. La idea de apostar por colores monocromáticos al momento de complementar tu Capri es lograr una imagen más ejecutiva, si tu objetivo no va encaminado a esta intención, nuestro consejo es quedarte con las primeras opciones.

Lucir pantalones capri con blusas románticas o formales elevarán tu look para la oficina GettyImages

¿Cómo usar mis Capri de mezclilla?

Ya te dimos opciones sobre Capris con telas formales y cortes más específicos, sin embargo, te estarás preguntando: ¿y si yo tengo sólo Capris de mezclilla, no puedo elevarlos a un look de oficina? La respuesta es ¡sí!

Puedes elegir camisas de vestir, (te aconsejamos optar por tonos neutros para no perder la elegancia ni la sofisticación), que acompañadas de accesorios minimalistas (anillos pequeños, aretes en forma de gota, cadenas finas) en tonos dorados lograrán elevar tu look.

Los pantalones Capri son la alternativa fresca y sofisticada para llevar durante el verano a la oficina, reinterpretar esta prenda clásica de la forma en que lo hace Emily Ratajkowski no sólo te hará lucir genial y fashionista, sino también elegante y femenina.