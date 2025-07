Leni Klum, conoce a la hija modelo de Heidi Klum que está conquistando las pasarelas

Hablar de Heidi Klum, es traer a la mesa a una de las supermodelos más icónicas e importantes del mundo. Iniciando su carrera en la industria del modelaje, y colocándose como una de las figuras más influyentes de la década de los 90, la también empresaria sigue siendo tema de conversación en el mundo del entretenimiento.

Esta ocasión su nombre se une de nuevo al diálogo mundial, pero esta vez no lo hace sola, sino acompañada de su hija: Leni Klum.

¿Quién es Leni Klum, la hija de Heidi Klum?

Leni Olumi Klum nació el 4 de mayo de 2004 como producto de la relación que la modelo alemana tuvo con el empresario italiano Flavio Briatore.

Actualmente cuenta con 19 años de edad, sin embargo, su incursión al mundo del modelaje llegó a una edad temprana: con tan sólo dieciséis años debutó de manera oficial en la portada de Vogue Alemani en 2021, en compañía de su madre, por supuesto.

Inspirada por el fenómeno y talento que fue su madre, Leni ha sabido transformar ese legado heredado en talento innato conquistando las pasarelas más importantes por las que ha desfilado de la mano de diseñadores importantes como Michael Sontag.

Leni Klum: el nuevo rostro de la generación Z

La joven Leni ha participado además en pasarelas y campañas muy importantes, tan sólo unos meses después de su debut se encargó de abrir la semana de la moda de Berlín. También se ha convertido en la imagen de marcas como Dior, Dolce & Gabbana o Fila, demostrando que a pesar de su corta edad, cuenta con la experiencia necesaria para poder desfilar y llegar a convertirse en un ícono global así como lo hizo su mamá en su momento.

Ella es Leni Klum, la hija de la legendaria supermodelo Heidi Klum que está conquistando las pasarelas de moda más importantes del mundo GettyImages

¿Por qué Leni Klum es una modelo reconocida?

Muchos han sido los que han señalado y catalogado a la joven como una nepobaby, tratando de demeritar el camino que ha recorrido por sí sola enfocándose unicamente en el factor de que ha logrado lo obtenido por influencia de su madre.

Sin embargo, Leni ha declarado en más de una ocasión que sí, el linaje que su mamá le heredó fue factor clave en su camino, ella sola ha buscado crecer sin la influencia de Heidi. Durante una entrevista con People, Leni mencionó “Recibí ayuda al empezar y sé que la gente soñaría con lo que yo tenía. Estoy muy agradecida de haber podido aprovechar lo que me regaló mi madre. Pero estoy trabajando...Ahora trabajo sola.”

Además, so se dedica únicamente al modelaje, uno de sus más grande sueños siempre fue entrar a la universidad y actualmente se encuentra cursando la carrera de Diseño de interiores. También es diseñadora de ropa y tiene su propia colección con About You.

Actualmente se encuentra en un punto en el que todo lo que ha logrado dentro de las pasarelas cuenta con un mérito propio, no puede negar que su mamá siempre está ahí apoyándola, tal vez ya no con contactos, pero sí con un consejo, así como cualquier madre haría con nosotras.