FENDI celebra 100 años con una colección que abraza la memoria, la familia y el futuro de la moda

En una industria que constantemente mira hacia adelante, FENDI decidió mirar hacia adentro para celebrar su centenario. La casa italiana, que cumple 100 años de historia, presentó su colección Otoño/Invierno 2025–2026 bajo la dirección creativa de Silvia Venturini Fendi, y lo hizo con un desfile lleno de emoción, con un toque de nostalgia perfectamente orquestado.

Lejos de centrarse únicamente en sus archivos, Silvia volvió a sus recuerdos más personales, a esas imágenes borrosas pero cálidas de la infancia como la boutique de su abuela, los colores de Roma, el olor de las pieles, los muebles tapizados de las casas de antes. Todo eso cobró vida en una colección que se sintió como un homenaje íntimo y al mismo tiempo, profundamente moderno.

El nuevo Spazio FENDI en Milán, inaugurado para esta ocasión especial, fue el escenario perfecto. Con sus muros de travertino, sus estructuras monumentales y su luz dorada, la pasarela fue casi como una carta de amor a la ciudad eterna, esa Roma que lo ha visto todo y que sigue siendo fuente de inspiración inagotable para la maison.

¡La ropa, simplemente maravillosa! Faldas amplias con movimiento, tejidos como el borrego que evocaban abrigos vintage, estampados que recordaban las alfombras del salón familiar y una gama de colores cálidos que parecían sacados de una postal antigua. Todo estaba pensado para hacer sentir, no solo para impactar visualmente.

FENDI cumple 100 años y Silvia Venturini nos regala una colección que se siente como volver a casa Cortesía

Entre los guiños al pasado, hubo un regreso del icónico Spy Bag, que se reinterpretó con materiales más suaves, además de formas más refinadas. También se presentaron nuevos modelos como el Giano Bag, un bolso lunar que juega con las formas curvas y que tiene todo para convertirse en objeto de deseo.

Delfina Delettrez, encargada de la joyería, también aportó piezas con ese equilibrio entre lo clásico y lo inesperado, confirmando que la familia Fendi sigue tejiendo su legado con manos propias.

La colección no busca llamar la atención por su sensibilidad y autenticidad. Es una propuesta que acaricia la piel, pero también el alma. Un abrigo no es solo un abrigo, es una herencia y un vestido no es solo una prenda, es una forma contar alguna historia.

FENDI, a sus 100 años, no solo celebra el pasado, sino que traza el futuro con una claridad conmovedora y lo hace recordándonos que la verdadera elegancia nace de saber quién eres y de dónde vienes. En tiempos de cambios vertiginosos, esta colección es un respiro, una pausa suave que nos invita a reconectar con lo esencial.