¡No fue Kate Middleton! Aseguran que Carlos III aprobó inmediatamente a esta novia del príncipe William

Antes de conocer a Kate Middleton, el príncipe William tuvo varios romances, uno de los más formales fue con Arabella Musgrave, hija del mayor Nicholas Musgrave. Se dice que el rey Carlos III aprobaba esta relación al cien por ciento.

De acuerdo con el Daily Mail, Arabella y el heredero tuvieron un “romance de cuento”. Sin embargo, el padre del príncipe “sospechaba que la relación pronto fracasaría”, por lo cual, incluso, ordenó a los oficiales de protección de William que le dieran a la pareja “mucho margen de maniobra”.

Arabella Musgrave fue una de las novias de juventud del príncipe William Nick Harvey/WireImage

Finalmente, el noviazgo no prosperó debido a que el padre de ella era mucho más estricto. “Cuando sorprendió a su hija sentada en el regazo de William mientras el príncipe le besaba el cuello, le dedicó unas palabras tranquilas”, según reveló la experta real Katie Nicholl en su libro The Making of a Royal Romance.

Otra de las variables que influyó en que la relación terminara fue el hecho de que el príncipe se fue a estudiar a la universidad a St. Andrews, en lo que Nicholl describió como una “decisión mutua”. La especialista escribió en su libro: “William conocería gente nueva en la universidad y Arabella no podía esperar que él la esperara”.

¿Cómo se conocieron el príncipe William y Arabella Musgrave?

De acuerdo con el Daily Mail, el príncipe William y Arabella Musgrave se conocieron en el verano de 2001, en la fiesta de un conocido en común. En ese entonces, ambos tenían 18 años. “Aunque no tenía título aristocrático, Arabella era una amiga íntima de Guy Pelly y Hugh Van Cutsem y parte de Glosse Posse”, comentó al respecto Katie Nicholl en su libro.

El príncipe William terminó con su novia para ir a estudiar la universidad David Cheskin/Getty Images

“Mientras caminaba por la fiesta en la casa familiar de los Van Cutsems, William se quedó atónito”, acota la experta citada.

Nicholl añade que Arabella conseguía una invitación a las fiestas que los príncipes William y Harry solían organizar en el sótano de Highgrove y las que Van Custem organizaba desde su residencia familiar.

¿Qué fue de la vida de Arabella Musgrave tras terminar su reacción con el príncipe William?

De acuerdo con el diario The Sun, tras la muerte de su padre, Arabella Musgrave se hizo millonaria, al heredar una fortuna. Posteriormente, se casó con George Galliers-Pratt en 2014. De acuerdo con varias publicaciones especializadas en la vida social de las élites, la boda de la socialité fue un evento suntuoso.

George Galliers-Pratt y Arabella Musgrave se casaron en 2014 Max Mumby/Indigo/Getty Images

Además, se sabe que actualmente Arabella tiene un trabajo como directora de relaciones públicas de Gucci.