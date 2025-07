Aseguran que Kate Middleton tenía un poster de esta famosa celebridad en su habitación (no era el príncipe William)

Recientemente se reveló que durante su juventud, Kate Middleton tenía un atrevido poster de un modelo en su habitación. Solía creerse que dicha fotografía se trataba de un retrato del príncipe William cuando era adolescente, pero esto es falso, según lo desmentido por la propia princesa.

Durante la entrevista de compromiso de Kate y William en noviembre de 2010, el periodista Tom Bradby dijo a Kate: “Hay una historia que circula diciendo que tenías una foto de él en tu pared”. Ante el comentario, William respondió en tono de broma: “No había sólo uno, había unos 20” y finalmente Catalina dijo: "¡Ojalá! No. No, tenía al chico de Levi’s en mi pared, no una foto de William”.

De acuerdo con el Daily Mail, el chico al que hizo referencia la futura reina se trata de Nick Kamen, un cantante, compositor, músico y modelo británico que se hizo famoso por protagonizar un anuncio en el cual poco a poco se iba quitando la ropa hasta quedar completamente desnudo.

Kate Middleton tenía posters en su habitación Getty Images

¿Por qué se dice que Kate Middleton tenía un poster del príncipe William en su habitación?

Se dice que la ahora princesa de Gales era una más de las víctimas de la “Willsmania”, fenómeno que se caracterizó por la exacerbada admiración de las jóvenes hacia el hijo mayor de Lady Di, sin embargo, ni siquiera ese amor platónico que sentía por el heredero la llevó a pegar uno de sus posters en la pared.

Tal información fue asegurada en el libro “Kate: The Future Queen”, de la autora real Katie Nicholl, quien escribió lo siguiente: : “Kate no tenía un novio serio, aunque según su compañera de dormitorio Jessica Hay, estaba enamorada del adolescente príncipe William”.

Muchas jóvenes británicas estaban entusiasmadas con la imagen del joven príncipe William Getty Images

La misma fuente llegó a comentar: “Nos sentábamos a charlar sobre todos los chicos del colegio que nos gustaban, pero Catalina siempre decía: ‘No me gusta ninguno. Son todos un poco rudos’ Luego bromeaba ‘No hay nadie como William’”.

Jessica Hay aseguró que la joven Kate Middleton siempre decía: “Apuesto a que (William) es muy amable. Se nota con solo mirarlo”.

¿Qué era la Willsmania?

De acuerdo con el Daily Mail, el fenómeno fue bautizado como Willsmania se vio impulsado por los medios de comunicación, y revistas de todo el mundo como que presentaron al joven heredero en sus portadas.

El fenómeno adolescente protagonizado por el miembro de la realeza sucedió en la década de 1990 y se empalmó con la manía de las boy bands británicas, como Westlife , Backstreet Boys, Take That y Boyzone.