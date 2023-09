The Supermodels: un documental sobre las reinas de la moda de los 90

Durante la década de los 90, no había persona que no reconociera el rostro de Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington, ahora vuelven, pero no a las pasarelas, sino a la pantalla chica.

Estas modelos se convirtieron en las reinas indiscutibles de la industria de la moda. De hecho, para nombrarlas se creó el término “supermodelo”, debido a por su fenomenal éxito.

Su estilo inigualable, su determinación y su imponente actitud dejaron a todos con la boca abierta, y hasta el día de hoy, nunca pasan de moda.

Cindy Crawford heredó sus genes a Kaia Gerber. Getty Images

Ahora, además de tener una recopilación de todas sus portadas en las revistas más importantes del mundo y una infinidad de videos en desfiles de moda y campañas publicitarias históricas, también disponemos de su serie documental: The Supermodels.

Este fascinante documental, titulado de manera inteligente The Supermodels, arrojará luz sobre las experiencias del cuarteto al adentrarse en la industria del modelaje y su explosión en la cultura popular durante sus años de mayor esplendor en las décadas de los 80 y 90.

Según un comunicado de AppleTV+, el proyecto se describe como “la historia definitiva del poder y de cómo cuatro mujeres se unieron para reclamarlo, allanando el camino para las siguientes generaciones”.

A sólo un par de años de que se anunciara la producción, el estreno de The Supermodels ha sido confirmado por sus protagonistas y el equipo responsable de la producción. Esta serie documental se estrenará a nivel mundial el miércoles 20 de septiembre de 2023, y a partir de esa fecha, estará disponible para su disfrute en el servicio de streaming.

“Me encantaría que la gente lo vea no solo como una celebración de nuestras historias individuales, sino también como un testimonio del poder de la amistad, los sueños y la perseverancia”. Linda Evangelista

Este documental ofrece al público un acceso sin precedentes a las vidas de estas icónicas modelos durante sus gloriosas décadas de esplendor. Nos brindará una visión que va más allá de la pasarela, revelándonos el detrás de cámaras y permitiéndonos comprender cómo y por qué dominaron y revolucionaron la industria de la moda.

The Supermodels, dirigida por Roger Ross Williams y Larissa Bills, se estrenará el 20 de septiembre en Apple TV+. Cabe destacar que Roger Ross Williams se convirtió en el primer director afroamericano en ganar un premio Óscar en 2010, lo que añade aún más expectativas a esta emocionante producción.