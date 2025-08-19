Fruit peel nails: las uñas coreanas que necesitas si quieres unas manos jóvenes y elegantes en la oficina

En el mundo del manicure coreano, (y del nail art en general), las tendencias e ideas creativas para lucir diseños de uñas parecieran ideas sacadas de los sueños, pues, ¿quién se iba a imaginar que sería posible lucir un manicure con efecto realista que simulara la textura real de una fruta? Bueno, pues es una realidad y no solamente la idea fugaz de una mente creativa y a partir de hoy, estas uñas serán tu compañía perfecta en tu camino a la oficina: conoce las fruit peel nails.

¿Qué son las fruit peel nails?

Las fruit peel nails recrean el efecto sutil de la piel de ciertas frutas, apostando por un acabado delicado, brillante, natural y muy creativo.

A diferencia de otros estilos llamativos como las fuit nails que apuesta por llevar la forma de algunas frutas sobre toda la uña y en efecto de tercera dimensión, las peel nails buscan un acabado limpio y sofisticado, perfecto para aquellas mujeres que se desenvuelven en ambientes profesionales y disfrutan de llevar sus uñas decoradas respetando su imagen pulida y elegante.

Su objetivo es acercarse lo más posible al color y textura de la cáscara de las frutas y dentro de las más utilizadas encontramos la guayaba, las uvas, los duraznos y los higos.

Un diseño minimalista con efecto rejuvenecedor

El atractivo de esta tendencia es su capacidad para aportar frescura sobre las manos debido a que emula la suavidad de las texturas reales de las frutas. Suelen utilizarse mezclas de colores difuminados, texturas de acuarela, efecto cat eye y transparencias en su realización para lograr unas uñas cuidadas y discretas que no solo se ven bonitas, también estilizan los dedos, dando como resultado un aspecto refinado.

Si bien es cierto que son un diseño que se puede adaptar perfectamente a cualquier forma de uña, la realidad es que se ven mucho mejor en uñas cortas y redondeadas.

3 diseños de fuit peel nails que debes probar

Peach glow

Si buscas unas uñas delicadas y femeninas, además de superdiscretas, este será tu diseño favorito. Apuesta por recrear la textura y colores de la cáscara del durazno, logrando que las uñas tengan un acabado soft y elegante.

Sour Grapes

Este diseño está inspirado en la cáscara de las uvas, aquellas que son color uva y verde. Busca lograr un difuminado estratégico que simule a la perfección la textura de estos frutos. Encima puedes aplicar dos capas de brillo para que estas se vean sofisticadas y muy brillosas cuando muevas las manos.

Guava

El color de este diseño es un difuminado de tonos rosas y verdes que simulan el interior y el exterior de las guayabas. Para este diseño se puede usar efecto ojo de gato para aportar brillo extra de forma natural al diseño y para darle un acabo más elegante.

Las fruit peel nails son la prueba de que el manicure coreano nunca dejará de sorprendernos por la creatividad de sus diseños. Si lo que estabas buscando para tu próximo set de uñas era un diseño natural, fresco y delicado, entonces no dudes en decirle a tu manicurista que estas son las uñas que deseas portar con elegancia.