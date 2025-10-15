Uñas metálicas y tonos jewel: 5 diseños imprescindibles para un manicure otoñal sofisticado

Este otoño 2025 está revolucionando las tendencias de belleza, despidiendo la estética ‘clean’ que tanto tiempo llevaba dominando. Si las uñas nude y minimalistas dominaron el mundo de las uñas hasta hace unos días, esta temporada marca un regreso triunfal del glamour metálico. Inspiradas en las piedras preciosas y los efectos espejo que tan bonito acabado dejan sobre las manos, las uñas metálicas y los tonos jewel se han convertido en el accesorio más elegante de la temporada.

La estética de estas uñas creativas busca recrear texturas, colores y formas con ayuda del famosísimo cat eye, los pigmentos tornasoles y los acabados reflectivos para aportar un brillo elegante y sofisticado a las uñas, perfecto para aquellas que buscan un manicure moderno, fresco y refinado pese a que puedan considerarse colores extravagantes.

Estos son los cinco diseños de uñas que sí o sí debes lucir este otoño sobre las uñas.

Uñas azules con toques de oro

El azul es uno de los tonos más poderosos de la paleta otoñal pese a no pertenecer a la gama de los colores tierra. Este año se reinventa con reflejos iridiscentes en color dorado que simulan el brillo de una piedra preciosa o incluso el color de un zafiro expuesto bajo la luz del atardecer. Este diseño se consigue aplicando un gel con base azul profundo y un toque de dorado para lograr un acabado pulido y lleno de brillo, sin caer en el exceso.

Uñas metalizadas color ‘copper’

El cobre o color ‘cooper’ se consolida como el tono estrella del otoño. Este tono de uñas recuerda a las hojas secas y el atardecer, aportando calidez y mucha luminosidad a las manos. Si prefieres un diseño sobrio y discreto, la recomendación es apostar por él en un gel ojo de gato para que tus uñas luzcan discretas pero impactantes.

Uñas café cat eye

Las uñas café son la sensación de la temporada; todas están apostando por ellas, sobre todo en uñas cortas y diseños uniformes, es decir, sin ningún tipo de decoración. Sin embargo, apostar por este color en la tendencia jewel también es posible, y si lo tuyo es llevar el brillo hasta en las manos, no dudes en recurrir a un gel cat eye en este color. Puedes jugar con múltiples diseños para complementar, como los polka dots para un manicure más creativo.

Uñas moradas metálicas

Uno de los tonos favoritos del otoño por la estética del Halloween, sin duda alguna, es el color morado. En su versión jewel, este color apuesta por lucir unas uñas moradas con un efecto satinado pero brillante, es decir, más tornasolado, logrando que la base púrpura juegue de forma elegante con los destellos lilas para dar como resultado un color precioso y lleno de luminosidad.

Uñas rojas rubí

Las uñas rojas no solo son un clásico de la temporada otoño-invierno, son también la sensación de esta temporada; su color brillante logra aportar sobre las uñas muchas cualidades. Una de ellas, y la razón por la que es de los colores más buscados en el salón, es que es capaz de unificar el tono de las manos y aportar mucha juventud sobre ellas. El rubí es sinónimo de pasión, elegancia y poder, así que aquellas que optan por este color siempre lucirán un manicure sofisticado.

Las uñas metálicas y en tonos jewel son mucho más que una tendencia de uñas pasajera: representan una nueva forma de expresar el lujo y la personalidad a través del color, las texturas y el brillo. Deja que este otoño tus manos resplandezcan con la intensidad de una joya y apuesta por estos diseños de uñas.