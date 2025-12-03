¿Cuánto vale el anillo de compromiso que Miley Cyrus recibió de Maxx Morando?

Si hay algo que Miley Cyrus sabe hacer —además de reinventarse cada par de años— es sorprendernos con detalles que se sienten auténticos y llenos de intención. Su compromiso con Maxx Morando no fue la excepción. Desde que aparecieron las primeras imágenes de su anillo, internet explotó preguntándose lo mismo: ¿cuánto cuesta esa joya espectacular que ahora lleva en la mano izquierda?

El anillo: un diseño personalizado lleno de estilo

Lo primero que llamó la atención es que el anillo no es el típico diseño clásico. Fue creado a medida por la diseñadora Jacquie Aiche, conocida por su estilo boho-lujoso que Miley ha usado en varias ocasiones.

El anillo tiene:

Un diamante de talla cojín (cushion-cut) .

. Una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates , muy acorde al estilo cálido y retro que Miley ha abrazado en los últimos años.

, muy acorde al estilo cálido y retro que Miley ha abrazado en los últimos años. Un diamante de un tamaño que, según expertos, ronda entre 4 y 5 quilates, lo que ya te puede ir dando una idea del nivel de esta joya.

Es un anillo que se siente moderno, elegante y muy Miley: romántico sin ser cursi, diferente sin dejar de ser sofisticado.

¿Cuánto vale el anillo de compromiso de Miley Cyrus?

Aquí es donde se pone interesante, porque los expertos han dado distintos rangos según la calidad y el origen del diamante. Pero todos coinciden en algo: no es una pieza cualquiera.

Estimaciones de expertos en joyería

La vicepresidenta de Blue Nile, una de las joyerías más grandes del mundo, estima que podría valer hasta 450 000 dólares si se trata de un diamante natural de 4 o 5 quilates con buena claridad.

si se trata de un diamante natural de 4 o 5 quilates con buena claridad. Otro experto, un ex tasador de antigüedades de Worthy, lo sitúa entre 150 000 y 250 000 dólares , un rango más conservador pero igualmente lujoso.

, un rango más conservador pero igualmente lujoso. Si, hipotéticamente, el diamante fuera cultivado en laboratorio (algo que no está confirmado), su valor bajaría drásticamente a alrededor de 15 000 dólares, aunque esto depende de muchas variables.

¿Por qué las cifras varían tanto?

Porque el precio de un diamante no depende solo del tamaño; influyen su color, claridad, procedencia, corte y hasta el diseñador que lo montó. Además, un anillo “bespoke” como el de Miley siempre tiene un valor extra por ser único.

El anillo que Maxx Morando le dio a Miley está valuado entre 150 000 y 450 000 dólares, así que seguramente se robará las miradas de todos.

