Estilo heredado: La princesa Gabriella de Mónaco apuesta por el tweed replicando la elegancia de Charlene

La temporada navideña comenzó oficialmente en Mónaco con la ceremonia de iluminación de la Plaza del Casino, una de las tradiciones más emblemáticas del Principado. Como cada año, el príncipe Alberto y la princesa Charlene asistieron al acto acompañados por sus hijos, los gemelos Jacques y Gabriella, quienes a sus 10 años se han convertido en protagonistas naturales de estos eventos públicos. Y aunque el encendido de luces es siempre el momento más esperado y visto por la población, esta vez fue la princesa Gabriella quien acaparó numerosas miradas gracias a un look de tweed blanco que evocó la sofisticación depurada que caracteriza el estilo de su madre.

Una aparición navideña llena de tradición y protagonismo royal

La Plaza del Casino, uno de los lugares más fotografiados de Montecarlo, volvió a transformarse en un escenario mágico repleto de abetos iluminados, guirnaldas clásicas y la arquitectura Belle Époque del icónico casino como telón de fondo. En este ambiente festivo, la familia principesca presidió la ceremonia que marca el inicio oficial de las celebraciones en el Principado.

Como es tradición, Jacques y Gabriella fueron los encargados de pulsar el botón que encendió el espectáculo de luces. Esa sencilla pero simbólica acción forma parte del entrenamiento sutil que reciben como miembros de la realeza: aprender a representar, sonreír, saludar y formar parte activa de la vida pública desde edades tempranas. Gabriella, con su presencia tranquila y elegante, volvió a demostrar lo cómoda que se siente en estos escenarios.

El look de Gabriella: tweed blanco, silueta clásica y guiño a Charlene

Para esta ocasión, la princesa Gabriella estrenó un conjunto de Dior que llamó la atención por su delicadeza y su madurez estilística. El look estaba formado por una chaqueta estructurada de tweed blanco con bolsillos frontales, confeccionada en lana y salpicada con sutiles hilos brillantes, acompañada de un vestido corto de silueta en A elaborado en el mismo tejido.

La pequeña royal complementó el conjunto con un suéter de cuello alto en color blanco, medias a juego y balerinas blancas de la marca Chloé, manteniendo una paleta monocromática que potenció la armonía Y el espíritu invernal propio de la ceremonia.

El detalle final de su atuendo fue un recogido pulido, un peinado que aportó un aire más formal y que, inevitablemente, evocó la elegancia nítida y minimalista de la princesa Charlene.

Aunque Gabriella aún es pequeña, su elección de vestuario ya revela un camino estilístico propio: sobrio, clásico y con un toque contemporáneo, muy en sintonía con la estética de su madre y de su icónica abuela, Grace Kelly.

Una futura referente de estilo en la familia monegasca

Aunque no es la heredera al trono, pues el rol recae en su hermano Jacques, Gabriella se perfila como figura clave en el futuro de la familia Grimaldi. Su presencia carismática y su naturalidad en actos oficiales han captado la atención de los fotógrafos desde muy pequeña, convirtiéndola en una de las mini royals más observadas de Europa.

La elección de su conjunto blanco, una prenda clásica y atemporal, confirma que la influencia de Charlene ya empieza a notarse sobre su hija: elegancia sobria, colores sólidos y líneas puras. Si este es el inicio, todo apunta a que Gabriella seguirá construyendo un estilo propio fuertemente heredado de las mujeres más influyentes de Mónaco.

El encendido navideño en Montecarlo no solo dio inicio a las festividades, sino que también reveló un momento significativo en la evolución pública de la princesa Gabriella. Su look de tweed, refinado y lleno de intención, demuestra que la pequeña princesa ya comienza a caminar con paso firme hacia un estilo que honrará su linaje y anticipa su papel dentro de la realeza monegasca.