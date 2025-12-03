¿Quién fue Victoria Eugenia? La reina Letizia inaugura exposición de la royal con elegante conjunto de tweed

La reina Letizia abrió esta semana la exposición sobre Victoria Eugenia de Battenberg en la Galería de las Colecciones Reales, un homenaje sin precedentes a la mujer que redefinió la presencia pública de la monarquía española a principios del siglo XX. El acto reunió a historiadores, expertos en patrimonio y admiradores de la figura de la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, cuya vida estuvo marcada por la diplomacia, la moda y un firme compromiso social. Para la ocasión, Letizia apostó por un sofisticado conjunto de tweed que subrayó una vez más su habilidad para equilibrar elegancia y sobriedad en eventos institucionales de alto nivel.

La exposición: un recorrido íntimo por la vida de Victoria Eugenia

Los reyes inauguraron la exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real de Madrid.

La muestra reúne más de 300 piezas que abarcan documentos, vestuario histórico, cartas personales, obras, documentos, libros, joyas, fotografías y objetos ceremoniales. Su objetivo es ofrecer un retrato profundo de Victoria Eugenia, una soberana cuyo legado va más allá de su papel protocolario: impulsó la modernización de la enfermería en España, apoyó la Cruz Roja, promovió mejoras sanitarias y se convirtió en símbolo de resiliencia en tiempos convulsos.

El recorrido expositivo contextualiza su infancia en Inglaterra, su llegada a España como futura reina consorte, su impacto en la moda de la corte y el desafío de la hemofilia en su linaje. También se explora su exilio, sus últimos años y su inesperada recuperación histórica, que hoy la posiciona como una figura clave para entender la evolución de la monarquía contemporánea.

¿Quién fue Victoria Eugenia de Battenberg? Una royal adelantada a su tiempo

Victoria Eugenia nació en 1887 en el castillo de Balmoral y pertenecía a una rama de la familia real británica. Se casó con el rey Alfonso XIII en 1906, convirtiéndose en reina consorte de España. Su vida estuvo marcada por dos elementos clave: su estilo impecable, pues fue una de las royals más influyentes de su época, y su dedicación a causas sociales.

Fundó instituciones dedicadas a la enfermería, apoyó la profesionalización de la práctica sanitaria y colaboró activamente con organizaciones de asistencia pública.

Alfonso XIII y Victoria Eugenia se casaron en 1906. Topical Press Agency/Getty Images

Su participación en labores humanitarias durante episodios críticos, como la gripe de 1918, consolidó su imagen como una reina cercana y comprometida. Aunque su reinado estuvo rodeado de tensiones políticas, Victoria Eugenia dejó una huella profunda que va más allá del trono, pues modernizó la imagen femenina dentro de la casa real, sentando las bases para la proyección internacional de la monarquía española.

El look de Letizia: la otra royal que inspira

Para inaugurar esta muestra histórica, la reina Letizia eligió un conjunto de tweed blanco y negro de dos piezas, compuesto por una chaqueta recta con textura bouclé y una falda coordinada. El traje, de líneas clásicas pero favorecedoras, evocó los códigos atemporales de la moda europea y funcionó como un sutil guiño al refinado estilo que caracterizaba a la propia Victoria Eugenia.

Letizia complementó el estilismo con unos kitten heels en color negro, un bolso de mano a juego y un par de pendientes de perla. Para el pelo apostó por un peinado suelto con raya lateral, un look sobrio, elegante y apropiado para un acto cultural de memoria histórica.

La inauguración de esta exposición no solo recupera la figura de una de las reinas más influyentes del siglo XX, sino que también evidencia la capacidad de la reina Letizia para rendir homenaje a la historia a través de la moda.