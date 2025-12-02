Kris Jenner lleva el corte de pelo con flequillo que favorece a las mujeres de 50+ (y es el favorito para Navidad)

Kris Jenner nunca falla cuando se trata de marcar tendencia, pero esta vez sorprendió la postal por un look tan sofisticado como rejuvenecedor. En su más reciente publicación de Instagram celebrando Thanksgiving, la matriarca del clan Kardashian-Jenner posó junto a Khloé luciendo un corte de pelo que se perfila como el nuevo favorito de las mujeres de 50+: un micro bob ultra pulido con flequillo recto, el estilo perfecto para elevar cualquier outfit navideño.

Su elección confirma que los estilos minimalistas, precisos y altamente pulidos regresan con fuerza, y que cuando se combinen con un fleco, pueden transformar el rostro por completo.

El micro bob de kris Jenner: corto, elegante y con efecto lifting

En la foto compartida a través de su Instagram, Kris lució un micro bob muy corto, ligeramente redondeado y con un acabado impecablemente lacio. El largo cae justo por debajo de las orejas, lo que deja el cuello al descubierto, aportando un efecto estilizado y fresco.

La clave para que este corte se convierta en un aliado está en su forma: nunca corta, pero no extrema, laterales definidos para suavizar y enmarcar el rostro y melena glass hair para un look moderno.

Este tipo de bob mini es ideal para mujeres de 50+ porque aporta firmeza visual, levanta los pómulos y define el contorno del rostro sin necesidad de capas excesivas.

El flequillo recto: el detalle juvenil que transforma todo

El elemento más protagónico del look de Kris fue su flequillo recto, denso y perfectamente alineado justo por encima de las cejas.

Este estilo de fleco ayuda a abrir la mirada y darle luz al tercio superior del rostro mientras suaviza líneas de expresión ubicadas en la frente, creando un efecto juvenil sin renunciar a la elegancia.

En un momento en el que los flequillos desenfadados estaban dominando el mundo de la belleza, la personalidad llega a demostrar que el flequillo denso puede ser una opción para lucir en esta temporada gracias a que aporta un aire parisino y pulido que combina con todo.

¿Por qué este corte será tendencia esta Navidad?

Las fiestas de fin de año piden looks que combinen glamur con comodidad, y este corte tiene exactamente esa vibra. No requiere de un styling complejo para hacerlo favorecedor; basta con cepillarlo hacia abajo con un toque de sérum o spray para lograr un efecto brillante y definido.

Eso sí, asegúrate de tener una melena con caída lacia y sin remolinos en la parte frontal de tu coronilla, para ayudar a que el fleco luzca impecable.

El nuevo look de Kris Jenner confirma que el micro bob pulido con flequillo rector será uno de los cortes protagonistas de la temporada navideña. Moderno, rejuvenecedor y fácil de estilizar, es la opción ideal para mujeres de 50+ que quieren iluminar su rostro y elevar su estilo en esta temporada de fiestas.