Ruptura real: Sverre de Noruega habría terminado con su novia a un día de celebrar su cumpleaños número 20

La vida amorosa de la realeza europea vuelve a convertirse en el centro de atención y esta vez en la corona noruega. A tan solo un día de cumplir 20 años, el príncipe Sverre Magnus de Noruega se ha convertido en protagonista de nuevos rumores que apuntan a una inesperada ruptura con su novia, Amalie Giæver Macleod. La pareja, que había iniciado una vida juntos en Milán tras la mudanza del príncipe, estaría atravesando un distanciamiento que tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a la prensa especializada. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la separación, varias señales apuntan a un cambio significativo en su relación.

Rumores de ruptura tras su vida juntos en Milán

El reciente traslado de Sverre Magnus a Italia parecía marcar el inicio de una etapa más adulta y estable para él y su novia. El príncipe dejó Noruega para acompañar a Amalie, quien comenzó sus estudios en la prestigiosa Universidad Bocconi. La decisión había sido interpretada como una muestra seria de compromiso; sin embargo, según reportes del medio noruego “SE or HØR”, la historia habría tomado un giro inesperado.

Fuentes cercanas aseguran que la pareja ya no vive junta y que Sverre habría encontrado un apartamento propio, mientras que Amalie permanece en el campus universitario. Aunque el círculo del príncipe mantiene silencio absoluto, las primeras señales comenzaron a surgir luego de que medios noruegos notaran la ausencia de la joven en eventos públicos.

Señales que encendieron las sospechas

Una de las situaciones que alimentó las especulaciones ocurrió durante la visita oficial del príncipe heredero Haakon a Milán, en noviembre. El viaje incluyó una visita al estadio de San Siro para presenciar un partido de la selección noruega, actividad a la que Sverre acudió junto a su padre. Amalie, quien solía acompañar al príncipe en este tipo de eventos, estuvo notablemente ausente.

A esto se suma que, según reportan medios noruegos, la estudiante habría mencionado a varios compañeros que la relación había llegado a su fin. Esta información, aunque no confirmada oficialmente, coincide con el cambio en la dinámica cotidiana de la pareja, quienes desde finales de 2024 se mostraban cada vez más discretos.

De un romance secreto a un final inesperado

La relación entre Sverre Magnus y Amalie salió a la luz públicamente en 2024, cuando ambos asistieron juntos a la boda de la princesa Märtha Louise y Durek Verrett. En aquel momento, la joven tenía 17 años, motivo por el cual la pareja prefirió mantener su noviazgo en privado durante un tiempo.

a pesar de su juventud, la relación parecía avanzar con solidez, Especialmente con la decisión del príncipe de mudarse temporalmente a Italia. sin embargo, todo apunta a que su historia concluyó antes de lo esperado.

Aunque aún no existe una declaración oficial sobre su ruptura, todo parece apuntar a que Sverre Magnus enfrentaría su vigésimo cumpleaños en un nuevo capítulo personal. Por ahora, solo queda esperar si el príncipe o la propia Amalie Giæver Macleod deciden aclarar la situación.