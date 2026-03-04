Chiara Ferragni lleva la gabardina perfecta para la primavera 2026 en Paris Fashion Week.

Cuando hablamos de estilo en Paris Fashion Week, hay nombres que simplemente elevan cualquier front row y sí, uno de ellos es Chiara Ferragni. Esta temporada volvió a demostrar por qué sigue siendo referente global, a su llegada a los desfiles no solo captó flashes, también confirmó cuál es la prenda estrella de la primavera 2026. ¿La protagonista? La clásica gabardina, pero en una versión mucho más pulida, moderna y absolutamente chic.

El trench: el regreso más elegante de primavera 2026

Seamos honestas, la gabardina nunca se fue del todo, esta temporada dejó de ser “esa prenda básica que siempre funciona” para convertirse en el centro absoluto del look. En las pasarelas de Paris Fashion Week 2026 vimos trench coats en distintas versiones, desde largos dramáticos, cortes estructurados, siluetas más fluidas y tejidos que aportan movimiento.

Lo interesante es cómo los diseñadores han jugado con su forma sin quitarle esa esencia clásica que la hace tan atemporal. Es esa mezcla perfecta entre tradición y modernidad la que la está posicionando como la pieza clave de la primavera SS26.

Chiara Ferragni y la gabardina que todas queremos

Chiara entendió el mensaje de la temporada a la perfección, apostó por una gabardina bien estructurada, con caída impecable, demostrando que no necesitas un look recargado para destacar en la semana de la moda más importante del mundo.

Cuando hablamos de estilo en Paris Fashion Week, hay nombres que simplemente elevan cualquier front row y sí, uno de ellos es Chiara Ferragni. Instagram

Lo suyo fue effortless chic en estado puro con ese estilo elegante, relajado y perfectamente calculado. Esa es la magia de un buen trench. Funciona igual con jeans y básicos minimalistas que con un vestido largo más sofisticado. Es, literalmente, el must-have que eleva cualquier outfit sin parecer que lo intentaste demasiado.

Cómo llevar la gabardina esta primavera

Si estás buscando inspiración para actualizar tu clóset, toma nota, la gabardina luce increíble combinada con tonos neutros con un blazer y pantalón blanco, un vestido midi con botas ligeras o incluso un total look beige que alargue la silueta.

La clave está en dejar que el trench sea el protagonista y mantener el resto del outfit limpio. Porque sí, la gabardina ya no es solo una prenda funcional para los días de entretiempo. Esta primavera 2026 se convirtió en una declaración de estilo y si alguien sabe cómo convertir un clásico en tendencia absoluta, definitivamente es Chiara Ferragni.

