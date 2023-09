Así es como Kate Middleton combina los blazers para estilizar su figura

Kate Middleton es considerada como uno de los íconos de la moda dentro de la realeza británica por sus increíbles looks, que en todo momento le dan un gran estilo y elegancia. Una prueba de ello son las ocasiones que la hemos visto con blazers y sacos que combina muy bien para lucir una figura estilizada. Así que si quieres saber cómo le hace para que se le vean genial, te contamos cómo lograrlo.

Blazer de cuadros con pantalón recto, camisa blanca y balerinas

Si hay algo que la royal sabe muy bien es combinar diferentes prendas. Por ejemplo, en una ocasión lució un blazer de cuadros blancos y azules con un pantalón de corte recto y camisa blanca, lo cual complementó con balerinas de la firma Emmy London.

Combina un blazer de cuadros con camisa blanca, pantalón recto y balerinas Especial

Esta composición de prendas y calzado ayuda a dar un efecto visual que alarga y adelgaza la silueta, sobre todo en piernas y en la parte de la cintura y el cuello.

Traje monocromático

Esta regla de los looks monocromáticos también aplica para blazers, y esto lo sabe muy bien la esposa del príncipe William.

Los looks con blazers monocromáticos son una gran opción para estilizar tu figura Especial

Por eso, no es de extrañarse verla con trajes conformados por pantalón, blusa y saco del mismo color. Recuerda que este truco también estilizará tu cuerpo y dará ese efecto visual de alargamiento en el cuerpo.

Looks bicolor

Otro truco que no falla para estilizar tu figura es utilizar looks con dos colores. Por ejemplo, combina una blusa y pantalón negros y agrega un blazer que no sea del mismo color al de las otras prendas. Puede ser un saco estampado gris o uno liso de color rojo (o del que más te guste y que le quede a tu atuendo).

Los looks bicolor aportan elegancia y a la vez, le dan un toque disruptor a tu estilo Especial

También, puedes elegir que el blazer y el pantalón (o falda) sean del mismo tono y que lo que cambie sea el color de la blusa. Este truco de combinar solo dos colores, romperá el look monocromático y le dará un toque disruptor a tu estilo.