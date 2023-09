Cómo llevar los trajes oversize si eres bajita para verte más alta

Si eres una gran fan de los trajes oversize y de esta moda en general, pero crees que solo le quedan a las mujeres altas, déjanos decirte que es una completa mentira. Así que si quieres descubrir las claves para lucir este tipo de conjuntos sin importar si eres bajita o de estatura media, quédate leyendo que te lo contamos a continuación.

Ponte tacones

Las zapatillas de tacón estilizan tus piernas y las hace ver más largas Especial

No hay nada que estilice mejor a tu cuerpo que unas zapatillas de tacón, sobre todo si son de aguja o tienen la punta en triángulo. Este tipo de calzado, aparte de darte unos centímetros más de altura, si lo combinas con un pantalón wide leg de vestir y un saco oversize, le dará a tus piernas ese efecto visual de que son mucho más largas.

Usa blusas o tops de tu talla

Si usas trajes oversize, procura que tu blusa o top sea ajustado o de tu talla Especial

Otro truco muy importante para estilizar tu figura es utilizar un top o blusa de tu talla y la fajes muy bien por debajo de tu pantalón, ya que este prenda ajustada aportará mayor definición a tu figura en la parte de la cintura. Eso si, recuerda no abrocharte tu saco o blazer por nada del mundo, ya que la clave es precisamente que se note el top que llevas puesto.

Traje oversize monocromático

Los looks monocromáticos estilizan también tu figura Especial

También, una buena opción para que te veas mucho más alta es utilizar pantalón y saco del mismo color, ya que esta uniformidad también ayuda a lograr ese efecto visual de alargamiento en tu silueta. Recuerda que esta regla de looks monocromáticos también aplica en este caso de las prendas de gran tamaño.

Dobla las mangas del saco o blazer

Procura doblar las mangas de tu saco o blazer Especial

En el caso de los sacos o blazers oversize, las mangas largas suelen ser mucho más grandes de lo normal. Por ello, trata de doblarlas de tal forma que se vea parte de tu brazo. Aunque, en algunos casos es probable que no puedas hacerlo por el tipo de tela, pero si no es el caso, entonces no dudes en hacerlo ya que le dará un toque muy sofisticado a tu look.