Así se llevan las crystal nails, el manicure glamuroso que debes lucir en tus uñas este año

A unas semanas de que termine el verano, las tendencias de uñas nos invitan a elegir diseños arriesgados, llenos de color y maximalismo. A pesar de que podemos ser fanáticas del resultado de estas propuestas, no siempre nos arriesgamos a elegirlas por temor a que sean too much para nuestro estilo y personalidad.

Sin embargo, una de las tendencias de uñas más recientes nos hacen querer intentar lucir algo más llamativo que nos deje descansar un tiempo el color nude, pero, sin sacrificar la elegancia ni el minimalismo: las crystal nails.

¿Qué son las crystal nails?

Este diseño de uñas apuesta por incluir piedras y brillos sobre las uñas. Se trata de una técnica de manicure en la que las uñas se decoran con pequeñas piedras, láminas metálicas o perlas, las cuales van distribuidas sobre las uñas de una forma estratégica para evitar que estas se vean saturadas. Si bien, este diseño puede jugar en ambos sentidos y apostar por lucir sobrecargadas de piedras, la realidad es que la versión que decidimos presentarte es la minimalista, pues esta cumple con el requisito de dar como resultado un acabado luminoso pero muy sofisticado.

5 ideas para lucir las crystal nails sobre las uñas

Como te mencionábamos en líneas anteriores, el diseño de unas uñas con cristales puede funcionar en ambos sentidos: cargadas o con toques de brillo. En cualquiera de las dos alternativas que desees lucirlas, estos son los elementos que sí o sí deben incluirlas.

Transparencias: ya sea que deseas aplicar una base nude o una transparente, lo ideal es que sea translúcida, esto permitirá adherir las piedras y permitir que su brillo sea el protagonista.

Efecto cromo: también conocido como polvo de hada o efecto aurora, este efecto permitirá lucir sobre las uñas un acabado brillante como el del reflejo de un espejo. Al ser trasparente logrará resaltar el brillo de la base de tu uña sin restar protagonismo a las piedras y diamantes incrustados.

Cat eye: apostar por el uso de este efecto, permitirá que el color que apliques juegue con la luz, reflejando el característico movimiento de esta decoración y permitiendo que la uña tenga un brillo único y glamuroso. Nuestro consejo es apostar por un gel cat eye en tonos perla para no opacar el brillo de los cristales.

Cristales: los protagonistas de esta técnica. Por supuesto que puedes apostar por el tamaño que deses de acuerdo a la intención de tu manicure, sin embargo, siguiendo nuestra línea para un diseño minimalista, lo que te recomendamos es apostar por piedras, cristales, perlitas… todo en tamaño superpequeño.

Ahora que ya conoces sobre la técnica de las crystal nails, no dudes en apostar por ellas este verano, pues son el manicure perfecto para aquellas que desean que sus uñas se conviertan en el centro más glamuroso de atención.