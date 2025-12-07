Uñas vintage: 8 estilos retro que vuelven con más fuerza que nunca para 2026

Cada vez son más las tendencias del pasado que regresan para crear looks llenos de nostalgia y belleza, las uñas vintage es una de esas propuestas que nos invita a crear diseños clásicos llenos de elegancia que nos recuerdan a épocas del pasado.

Las uñas vintage se caracterizan por sus diseños clásicos que utilizan elementos como las flores, los lunares o incluso encajes con líneas discretas para crear looks románticos y femeninos.

Y aunque los tonos más usados son los pasteles como el rosa empolvado o el azul celeste, también lucen bien otros más llamativos como el borgoña o el azul profundo que dan un aire de sofisticación.

Te podría interesar: Old Money Nails: 7 diseños elegantes que estilizan las manos en Navidad y Año Nuevo

Ideas de uñas vintage que serán tendencia en 2026

Versátiles y creativas, las uñas vintage se pueden hacer en varias tendencias con detalles minimalistas en color dorado o plateado, y estas son algunas de las propuestas más originales y elegantes.

Borgoña con dorado

Uno de los colores favoritos de la temporada navideña, se adapta a la tendencia vintage con un acabado ligeramente opaco, pero con detalles en color dorado que realzan la belleza del diseño con elegancia.

Milky white minimalistas

Si buscas un diseño sofisticado, la base milky white es una de las apuestas más favorecedoras, además puedes realzar su sutileza con acentos dorados y toques en rojo, creando un contraste elegante que aporta profundidad y un acabado refinado.

Francesas vintage

El clásico francés también se reinventa con esta tendencia vintage, haciendo la punta en un tono azul ligeramente opaco, resaltando su belleza con sutiles detalles en color plateado que crean contraste con elegancia.

Vintage florales

Las flores, especialmente las rosas, son uno de los elementos más usados para crear diseños vintage llenos de color y elegancia, aportando un sutil acabado romántico y muy femenino.

Uñas vintage marmoleadas

Las uñas marmoleadas se suman a esta tendencia que evoca la belleza de los grandes palacios de la realeza, con sus pisos marmoleados en tonos dorados y bases nude que lucen preciosas.

Cat eye con plateado

El magnetismo del efecto cat eye también se integra de forma impecable en esta tendencia, especialmente cuando se combina con detalles plateados y dorados. El resultado es un look con esencia vintage que promete convertirse en uno de los favoritos del próximo año.

Uñas vintage minimalistas

Si buscas un diseño que te recuerde la belleza de los palacios europeos donde vive la realeza, este diseño es perfecto para ti, con sus tonos de temporada y detalles minimalistas con trazos finos y suaves que recuerdan a los encajes o la belleza de sus cuadros y pinturas.

Vintage románticas

Los diseños románticos y femeninos siguen presentes en las vintage nails, con sus bases en tonos pastel y sutiles detalles en color plateado, perfectas para quienes buscan la delicadeza y la belleza.

Las uñas vintage combinan lo mejor del pasado con la estética moderna, creando looks atemporales, románticos y muy sofisticados.

