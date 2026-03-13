Kate Middleton presume aretes Cartier, de más de 70 mil pesos, que recuerdan a la princesa Diana: FOTOS

Hay detalles en el estilo de Kate Middleton que nunca pasan desapercibidos y esta vez no fue la excepción. Durante una reciente salida en Londres junto al Prince William, la princesa volvió a demostrar que, más allá de la elegancia, muchas de sus elecciones de moda tienen un significado muy especial.

Entre blazer a cuadros, pantalones cropped y unos sofisticados zapatos de Jimmy Choo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los fanáticos de la realeza, hablamos de sus aretes Trinity de Cartier, una pieza valorada en aproximadamente £3,200 (más de 70 mil pesos mexicanos), pero lo más interesante no es solo su precio, sino la historia que esconden.

Los aretes Cartier favoritos de Kate Middleton

Los pendientes pertenecen a la famosa colección Trinity, una de las más icónicas de Cartier. Este diseño fue creado en los años 20 por Louis Cartier y se caracteriza por tres aros entrelazados de oro blanco, amarillo y rosa. Aunque a simple vista parecen solo unos aretes elegantes, el simbolismo detrás de ellos es muy especial. Tradicionalmente, las tres bandas representan amor, fidelidad y amistad, valores que han hecho que la colección se mantenga vigente durante más de un siglo.

En el caso de Kate, muchos seguidores de la familia real creen que los tres aros también podrían simbolizar a sus tres hijos: el Prince George of Wales, la Princess Charlotte of Wales y el Prince Louis of Wales. Un pequeño detalle que convierte a esta joya en algo mucho más personal.

Kate Middleton llamó la atención por unos elegantes aretes de Cartier, valorados en más de 70 mil pesos. Getty Images

Un accesorio que también recuerda a la princesa Diana

Pero hay otro motivo por el que estos aretes han generado tanta conversación y es que el diseño también conecta con Diana, Princess of Wales, quien era una gran admiradora de la colección Trinity.

La recordada princesa solía llevar un anillo Trinity de Cartier, que utilizaba con frecuencia en su dedo meñique, por eso, cada vez que Kate aparece con piezas de esta colección, muchos lo interpretan como un discreto homenaje a su suegra.

La princesa Diana solía llevar un anillo Trinity de Cartier, que utilizaba con frecuencia en su dedo meñique. Getty Images

Una joya que ya forma parte de su estilo

La princesa estrenó estos pendientes en enero de 2025 durante una visita al Royal Marsden Hospital, una aparición muy significativa porque ocurrió poco después de que anunciara que estaba en remisión tras su tratamiento contra el cáncer.

Desde entonces, los ha usado varias veces en eventos públicos, lo que confirma que se han convertido en uno de sus accesorios favoritos.

