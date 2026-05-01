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Uñas limonada de fresa: 5 maneras de llevar este manicure rosa en la oficina

Si quieres darle un toque de color a tu look de oficina sin exagerar, las uñas limonada de fresa son justo lo que necesitas: frescas, bonitas y súper versátiles.

Abril 30, 2026 • 
Karen Luna
uñas

Uñas limonada de fresa: 5 maneras de llevar este manicure rosa en la oficina

GETTY IMAGES

Si pensabas que los tonos llamativos no tenían lugar en la oficina, las uñas limonada de fresa llegan para demostrar lo contrario. Esta tendencia (que mezcla rosa suave con matices cálidos y ligeros toques translúcidos) se ha convertido en una de las favoritas por su capacidad de ser femenina, fresca y totalmente adaptable al entorno laboral.

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Qué son las uñas limonada de fresa y por qué están en tendencia

Este diseño se inspira en los colores de una bebida refrescante: rosa claro con subtonos ligeramente rojizos o durazno, a veces con acabado brillante o efecto gelatinoso.

El resultado es un look delicado, luminoso y muy favorecedor para las manos, ideal para primavera y verano. Además, encaja perfecto con la estética clean que domina actualmente.

5 maneras de llevarlas en la oficina sin perder elegancia

1. Rosa translúcido con brillo natural

Si buscas algo discreto, apuesta por un tono tipo “jelly” con acabado brillante. Es limpio, profesional y combina con cualquier outfit.

2. Francesa reinventada en rosa

La clásica francesa se actualiza con puntas en tono limonada de fresa. Mantiene la formalidad, pero con un twist moderno.

3. Degradado suave (ombré)

Un difuminado entre rosa claro y un tono lechoso crea un efecto elegante y sutil, perfecto para ambientes más formales.

4. Con detalles minimalistas

Pequeños puntos, líneas finas o micro corazones en tonos similares elevan el diseño sin hacerlo excesivo.

5. Acabado glossy tipo glass nails

El efecto ultra brillante aporta ese toque pulido que hace que incluso un color dulce se vea sofisticado.

La clave de las uñas limonada de fresa está en su equilibrio, aunque pertenecen a la gama de los rosas, no son estridentes. Al contrario, aportan luz y suavidad, lo que las hace ideales para espacios laborales. Además, combinan con tonos neutros, sastrería y looks más formales sin romper la armonía.

Uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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