Mayo 2026: calendario lunar para cortarse el pelo

Si eres de las que planea sus cambios de look con intención, el calendario lunar puede convertirse en tu mejor aliado. Durante mayo de 2026, las fases de la Luna marcan distintos momentos que, según creencias populares, pueden influir en cómo crece y se fortalece el pelo. No se trata de una regla científica, pero sí de una práctica que ha ganado popularidad por su conexión con los ciclos naturales.

Las fases lunares de mayo 2026 y su significado

Este mes viene con un detalle interesante: tendrá dos lunas llenas, algo poco común conocido como “Luna azul”. Las fechas clave son el 1 de mayo (Luna llena), 9 de mayo (cuarto menguante), 16 de mayo (Luna nueva), 23 de mayo (cuarto creciente) y 31 de mayo (Luna llena).

Cada una de estas fases se asocia con una energía distinta. Mientras la Luna creciente y llena suelen vincularse con expansión y vitalidad, la Luna menguante y la nueva se relacionan más con pausa, cierre o introspección.

Cuándo cortarse el pelo para que crezca más rápido

Si lo que buscas es estimular el crecimiento, la recomendación más extendida es cortar durante la fase creciente. En mayo de 2026, esto ocurre principalmente a partir del 23 de mayo. Durante estos días, muchas personas consideran que el pelo tiende a crecer con mayor rapidez y fuerza.

El calendario lunar de mayo 2026 no solo organiza las fases de la Luna, también se ha convertido en una guía para quienes buscan elegir el mejor momento para cortarse el pelo y potenciar su crecimiento. GETTY IMAGES

También las lunas llenas, como las del 1 y 31 de mayo, son vistas como momentos favorables, especialmente si lo que se quiere es aportar más cuerpo y volumen.

Días en los que conviene evitar el corte

Por el contrario, la fase menguante —entre el 2 y el 9 de mayo— suele asociarse con un crecimiento más lento. Algunas personas prefieren estos días si desean mantener su corte por más tiempo, pero no si buscan que crezca rápido.

La Luna nueva del 16 de mayo, por su parte, es considerada un momento de pausa, poco recomendable para realizar cambios estéticos importantes.

Una práctica que conecta con lo natural

Seguir el calendario lunar para cortarse el pelo no garantiza resultados visibles, pero sí ofrece una forma distinta de relacionarse con el cuidado personal. Más que una regla estricta, se trata de una guía que invita a elegir el momento con intención.