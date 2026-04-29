Anne Hathaway lleva el minivestido negro que todas queremos usar en la oficina esta primavera 2026

Si alguien sabe cómo convertir un look clásico en tendencia absoluta, es Anne Hathaway. Esta vez lo hizo con una pieza que parece simple, pero que tiene todo para convertirse en el básico más deseado: el minivestido negro ideal para llevar a la oficina en primavera 2026.

La actriz fue vista el 15 de abril de 2026 llegando a The Late Show with Stephen Colbert en el icónico Ed Sullivan Theater de Nueva York, y su elección de outfit no pasó desapercibida.

El minivestido negro que redefine el look de oficina

El diseño que llevó Anne Hathaway apuesta por una silueta limpia y elegante, pero con un giro sofisticado: mangas mangas de terciopelo en el mismo tono negro. Este detalle eleva completamente el look, el contraste de texturas (entre la estructura del vestido y el acabado suave del terciopelo) aporta profundidad y hace que una prenda clásica se sienta moderna.

Además, el largo mini rompe con la formalidad tradicional, pero sin perder elegancia, logrando ese equilibrio perfecto entre profesional y actual.

Hay básicos que nunca fallan, pero cuando Anne Hathaway los lleva, se transforman en tendencia. Getty Images

Por qué este look funciona (y queremos copiarlo)

Lo interesante de este outfit es que demuestra que el negro nunca falla, pero sí puede reinventarse. El estilismo de Anne Hathaway funciona porque:

Las mangas largas aportan estructura y formalidad

El terciopelo suma un toque de lujo discreto

El corte limpio mantiene el look pulido

El largo mini moderniza el conjunto sin hacerlo inapropiado

Es, básicamente, una masterclass de cómo llevar un vestido negro a un entorno laboral sin caer en lo aburrido.

Del late show a la oficina (sin esfuerzo)

Aunque el look fue elegido para una aparición televisiva, la realidad es que encaja perfecto en un contexto de oficina especialmente en espacios creativos o con códigos de vestimenta más flexibles. La clave está en cómo se adapta: con medias, blazer o zapatos cerrados, puede transformarse en un outfit completamente profesional.

Este tipo de piezas confirman que la moda de oficina está dejando atrás lo rígido para apostar por estilos más versátiles, donde lo clásico se mezcla con detalles inesperados y sí, el minivestido negro vuelve a ser protagonista, pero ahora con textura, intención y mucha más personalidad.