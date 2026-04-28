Met Gala: el escándalo en el elevador que involucra a Beyoncé y nadie olvida.

Hay momentos de la Met Gala que no pasan por la alfombra roja… pero terminan siendo mucho más memorables. Uno de ellos ocurrió en 2014, después de la gala, dentro de un elevador del hotel Standard en Nueva York. Fue tan inesperado que cambió la conversación sobre celebridades, privacidad y poder mediático.

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Esa noche, tras la Met Gala, Solange Knowles, hermana de Beyoncé, protagonizó un altercado físico con Jay-Z dentro de un elevador. El momento quedó registrado en cámaras de seguridad y, días después, el video fue filtrado desatando un fenómeno viral inmediato.

Un video, millones de teorías

En las imágenes (que rápidamente dieron la vuelta al mundo) se ve a Solange golpeando a Jay-Z mientras Beyoncé permanece cerca, aparentemente tranquila, sin intervenir directamente. No hay audio, no hay contexto claro… y justo ahí comenzó todo.

Internet hizo lo suyo con teorías, análisis, memes y especulaciones llenaron redes sociales y medios. ¿Qué había pasado realmente dentro de ese elevador? La falta de información oficial alimentó aún más la conversación.

Días después, las tres figuras involucradas emitieron un comunicado conjunto donde confirmaban que se trató de un asunto privado y familiar, sin entrar en detalles. Lejos de apagar el tema, eso consolidó el momento como uno de los episodios más comentados en la historia reciente de la cultura pop.

tras la Met Gala, Solange Knowles, hermana de Beyoncé, protagonizó un altercado físico con Jay-Z dentro de un elevador. Getty Images

Más allá del chisme: un antes y un después

Lo interesante de este episodio es cómo trascendió el momento. No fue solo un escándalo viral, fue un punto de inflexión. A partir de ahí, la narrativa sobre las celebridades cambió: la idea de control total sobre la imagen pública empezó a cuestionarse.

Además, evidenció el poder de las filtraciones y cómo un contenido aparentemente “privado” puede convertirse en un fenómeno global en cuestión de horas. Hoy, más de una década después, sigue siendo referencia obligada cuando se habla de momentos icónicos ligados a la Met Gala.

El lado que no vemos de la Met Gala

Aunque la Met Gala es sinónimo de glamour, exclusividad y moda de alto impacto, este episodio nos recordó que lo más comentado no siempre ocurre frente a las cámaras oficiales. Detrás de los vestidos, las luces y los fotógrafos, hay dinámicas humanas, tensiones y momentos inesperados que rara vez salen a la luz… pero cuando lo hacen, redefinen por completo la narrativa.