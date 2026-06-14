Uñas press on: 5 estilos modernos que rejuvenecen las manos al instante

Las uñas press on dejaron de ser una solución de emergencia para convertirse en una de las tendencias de belleza más importantes de 2026. Gracias a sus diseños cada vez más sofisticados, hoy pueden lucir tan elegantes como una manicura profesional, con la ventaja de que se aplican en minutos y permiten cambiar de estilo cuando quieras.

Además, algunos diseños tienen un efecto especialmente favorecedor: ayudan a que las manos se vean más frescas, estilizadas y modernas. Si buscas inspiración para tu próxima manicura, estos son los estilos que están dominando las búsquedas de belleza este año.

1. Uñas press on efecto “glazed donut”

Inspiradas en la tendencia popularizada por Hailey Bieber, estas uñas destacan por su acabado perlado y brillante.

Los tonos nude, rosa lechoso o marfil reflejan la luz de manera delicada, lo que ayuda a que las manos luzcan más luminosas y elegantes.

2. Francesa fina o micro french

La clásica manicura francesa sigue siendo una apuesta segura, pero en 2026 triunfa en su versión más minimalista.

La línea blanca ultrafina crea un efecto limpio y sofisticado que estiliza visualmente los dedos y combina con cualquier look.

3. Uñas color mantequilla

Las llamadas butter nails son una de las tendencias más buscadas del año.

Este amarillo suave y cremoso aporta frescura sin resultar llamativo. Además, funciona especialmente bien en primavera y verano porque ilumina el tono de la piel.

4. Acabado “soap nails”

Las soap nails buscan imitar el aspecto de unas uñas perfectamente cuidadas y naturales.

Se caracterizan por bases rosadas translúcidas, brillo intenso y una apariencia saludable que resulta muy favorecedora para cualquier edad.

5. Uñas press on en tonos mocha mousse

Tras la popularidad del color mocha mousse en moda y maquillaje, este tono también llegó a las manicuras.

Los marrones suaves con matices beige aportan sofisticación y crean un efecto visual elegante que favorece especialmente a las pieles medias y morenas.

¿Por qué las uñas press on están tan de moda?

La popularidad de las uñas press on no se debe únicamente a su practicidad. Marcas especializadas y expertos en belleza han impulsado diseños cada vez más realistas, cómodos y resistentes.