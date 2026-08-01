¿Por qué la princesa Leonor, Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica eligieron caminos universitarios diferentes?

Aunque las tres están destinadas a ocupar el trono, la princesa Leonor, Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica no seguirán el mismo modelo académico. Detrás de sus decisiones hay una nueva estrategia con la que las monarquías europeas buscan preparar a sus futuras reinas.

Durante décadas, la formación de los herederos al trono seguía un patrón relativamente predecible, estudios en universidades de prestigio, una preparación militar y una incorporación gradual a la vida institucional. Ahora, la nueva generación de princesas europeas está demostrando que ya no existe un único camino hacia la Corona.

La princesa Leonor de Borbón, Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica comparten una responsabilidad histórica, algún día serán reinas. Pero las universidades que eligieron, las carreras que cursarán e incluso los países en los que estudiarán revelan que cada monarquía está diseñando una estrategia distinta para preparar a su futura soberana.

Lejos de ser decisiones personales aisladas, sus trayectorias reflejan las prioridades políticas, sociales e institucionales de cada Casa Real.

¿Qué estudiará la princesa Leonor y por qué eligió una universidad en España?

Después de completar su formación militar en los tres Ejércitos, la princesa Leonor iniciará una nueva etapa académica en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

La decisión tiene un fuerte componente institucional. A diferencia de otros herederos europeos que optaron por universidades extranjeras, la heredera española permanecerá en su país para continuar vinculada a la realidad política, económica y social de España mientras avanza en su preparación como futura jefa del Estado.

El plan de estudios también resulta significativo. Las Ciencias Políticas proporcionan conocimientos sobre administración pública, derecho constitucional, instituciones y gobernanza, mientras que Relaciones Internacionales responde al creciente peso de la diplomacia dentro del papel que desempeñan hoy las monarquías parlamentarias.

La princesa Leonor tiene nuevos retos y desafíos por afrontar en este 2024 Getty Images

¿Por qué Amalia de Holanda eligió una formación multidisciplinaria?

La princesa Amalia de Holanda comenzó sus estudios en la Universidad de Ámsterdam, donde combina Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE), uno de los programas interdisciplinarios más exigentes de Europa.

Su elección refleja una visión particularmente moderna del liderazgo. En lugar de especializarse desde el inicio en una sola disciplina, el programa integra ciencias sociales, economía, comportamiento humano y legislación para formar perfiles capaces de analizar problemas complejos desde distintas perspectivas.

Los reyes neerlandeses mantienen un contacto constante con instituciones gubernamentales, organismos internacionales y representantes empresariales, por lo que una formación transversal resulta especialmente útil para quien algún día ocupará el trono.

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¿Por qué Elisabeth de Bélgica decidió estudiar en el extranjero?

En el caso de Elisabeth de Bélgica, el enfoque ha sido aún más internacional.

La heredera cursó Historia y Política en la Universidad de Oxford y posteriormente fue admitida en la Harvard Kennedy School, donde inició una maestría en Políticas Públicas.

Su itinerario académico responde al perfil diplomático que caracteriza a la monarquía belga. Bélgica alberga las principales instituciones de la Unión Europea y la OTAN, por lo que el futuro jefe del Estado necesita una sólida comprensión de la política internacional y de los organismos multilaterales.

Estudiar en dos de las universidades más influyentes del mundo también fortalece una red internacional de contactos que puede resultar valiosa durante su futuro reinado.

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¿Qué revelan estas decisiones sobre el futuro de las monarquías europeas?

Aunque las tres princesas estudian áreas relacionadas con la política, cada Casa Real ha priorizado competencias distintas.

España apuesta por una heredera profundamente conectada con las instituciones nacionales tras una formación militar inédita para una mujer en la historia reciente del país. Los Países Bajos privilegian un modelo multidisciplinario que combina economía, derecho y comportamiento humano para responder a los desafíos contemporáneos. Mientras tanto, Bélgica refuerza el perfil internacional de su futura reina mediante una educación en algunos de los centros académicos con mayor influencia global.

Las diferencias muestran que las monarquías ya no buscan únicamente preparar a un símbolo del Estado, sino a una figura capaz de desenvolverse en escenarios políticos, económicos y diplomáticos cada vez más complejos.

Una nueva generación de futuras reinas

La transformación no termina con Leonor, Amalia y Elisabeth. Otras herederas como Ingrid Alexandra de Noruega o Eléonore de Bélgica, aunque se encuentran en etapas distintas de su formación, también reflejan una tendencia clara, las futuras reinas europeas reciben una preparación mucho más diversa que la de generaciones anteriores.

Las monarquías parecen haber entendido que el liderazgo del siglo XXI exige conocimientos en política internacional, economía, comunicación, sostenibilidad y gestión pública. En ese contexto, la universidad ha dejado de ser un simple requisito académico para convertirse en una herramienta estratégica que ayudará a definir el perfil con el que cada princesa llegará algún día al trono.