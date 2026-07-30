¿Cuánto tendrá que pagar el príncipe Harry? El millonario golpe que enfrenta tras perder un juicio

El príncipe Harry vuelve a estar en el centro de una batalla legal, pero esta vez el problema no es solo el fallo en su contra, sino el elevado costo que podría derivarse de él. Después de que el Tribunal Superior de Londres desestimara la demanda presentada por el duque de Sussex y otros seis demandantes contra Associated Newspapers Limited (ANL), la empresa editora del Daily Mail busca ahora recuperar millones de libras en gastos legales.

Aunque todavía no existe una cifra definitiva sobre lo que deberá pagar Harry, los documentos presentados ante el tribunal muestran que la cantidad podría ascender a varios millones de libras, convirtiéndose en uno de los golpes financieros más importantes que ha enfrentado desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la familia real británica.

¿Por qué el príncipe Harry perdió el juicio contra el Daily Mail?

La demanda fue presentada por el príncipe Harry junto con otras figuras públicas, entre ellas Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost, quienes acusaban a Associated Newspapers de haber obtenido información privada mediante métodos ilícitos, como escuchas telefónicas, contratación de investigadores privados y otras prácticas invasivas.

Tras un proceso judicial de once semanas, el juez Matthew Nicklin concluyó que los demandantes no lograron aportar pruebas suficientes para respaldar sus acusaciones, por lo que desestimó todas las reclamaciones.

¿Cuánto dinero podría pagar el príncipe Harry tras la derrota judicial?

Aunque el tribunal aún debe resolver el reparto definitivo de las costas, Associated Newspapers informó que sus gastos legales ascienden a 34.5 millones de libras, unos 46 millones de dólares.

La aseguradora contratada por los demandantes cubriría aproximadamente 16 millones de libras, lo que deja un importante déficit. Por ello, la empresa ha solicitado al tribunal que ordene un pago provisional de 10 millones de libras, mientras se determina la cantidad final que deberán asumir los demandantes.

Esto no significa que el príncipe Harry deba cubrir por sí solo esa cantidad, ya que el proceso fue presentado de manera conjunta. Será el tribunal quien determine cómo se distribuyen las costas entre los siete demandantes.

¿Qué significa que Associated Newspapers pida costas “en base indemnizatoria”?

Uno de los aspectos más delicados del caso es que los abogados de Associated Newspapers solicitaron que las costas se calculen sobre una base indemnizatoria.

En el sistema judicial británico, esto supone un criterio más favorable para la parte vencedora, ya que permite recuperar una proporción mucho mayor de los gastos legales, siempre que el tribunal considere que la conducta de la parte perdedora justificó ese tratamiento excepcional. Los representantes legales de Harry calificaron esta petición como “desproporcionada” y sostienen que los costos reclamados exceden ampliamente los presupuestos inicialmente aprobados por el tribunal.

El príncipe Harry aún podría apelar el fallo

La batalla legal todavía no ha terminado. La defensa del príncipe Harry busca obtener autorización para impugnar la sentencia que desestimó la demanda, aunque antes el tribunal deberá resolver la disputa sobre las costas judiciales.

Mientras tanto, este nuevo revés se suma a una larga lista de litigios protagonizados por el hijo menor del rey Carlos III desde su salida de la familia real, consolidando una estrategia judicial que, además de generar titulares, también podría tener importantes consecuencias económicas.