La razón por la que Sarah Ferguson quedó fuera de la herencia de 600 millones de libras de Paddy McNally

La muerte de Paddy McNally, empresario de la Fórmula 1 y una de las personas más influyentes del automovilismo británico, ha vuelto a poner el foco sobre su estrecha relación con Sarah Ferguson. Durante años se especuló que la exduquesa de York podría recibir parte de la fortuna del magnate, estimada en 600 millones de libras, debido al vínculo que mantuvieron incluso después de terminar su relación sentimental.

A pesar de ello, la realidad sería muy distinta, aunque McNally nunca dejó de apoyar a Ferguson en algunos de los momentos más complicados de su vida, los primeros reportes indican que ella no forma parte de los principales beneficiarios de su patrimonio, una decisión que tendría una explicación familiar y patrimonial.

Foto de archivo. Sarah Ferguson, duquesa de York, acompaña al empresario y promotor de la Fórmula 1 Paddy McNally en el paddock del Gran Premio de Gran Bretaña, celebrado en el circuito de Silverstone. La imagen corresponde a la época en la que ambos mantenían una estrecha amistad tras su relación sentimental. Getty Images

¿Quién fue Paddy McNally y cuál era su relación con Sarah Ferguson?

Antes de casarse con el entonces príncipe Andrés en 1986, Sarah Ferguson mantuvo una relación con Paddy McNally entre 1982 y 1985. El empresario, más de dos décadas mayor que ella, era una figura clave dentro de la Fórmula 1 gracias a la creación de Allsport Management, empresa que revolucionó el negocio de la hospitalidad y la publicidad en los grandes premios.

Aunque su romance terminó cuando Ferguson conoció al hijo de la reina Isabel II, ambos conservaron una amistad durante más de 40 años. De hecho, McNally siguió siendo uno de sus principales confidentes y, según diversos medios británicos, incluso le ofreció refugio en su chalet de Verbier, Suiza, durante los recientes problemas que enfrentó la exduquesa.

La razón del divorcio de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés Getty Images

¿Por qué Sarah Ferguson no heredó los 600 millones de libras de Paddy McNally?

McNally tuvo dos hijos, Sean y Rollo, quienes durante años fueron considerados los herederos naturales de su patrimonio. Sin embargo, la muerte de Sean a principios de este año modificó la estructura familiar, dejando a Rollo McNally como el principal sucesor de un patrimonio integrado por propiedades de lujo en Reino Unido, Suiza y Francia, además de diversas inversiones.

Aunque algunos medios británicos apuntan que Sarah Ferguson podría recibir algún tipo de apoyo económico o el uso de alguna propiedad mediante acuerdos privados, hasta el momento no existe confirmación pública de que haya heredado parte de los 600 millones de libras, ni se han dado a conocer oficialmente los detalles del testamento.

Además la principal razón es que la fortuna del empresario estaba destinada a su familia.

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Paddy McNally nunca dejó de apoyar a Sarah Ferguson

A pesar de no haber retomado su relación sentimental, McNally permaneció cerca de Sarah Ferguson durante décadas.

El empresario le brindó respaldo económico en distintos momentos, la asesoró en asuntos personales e incluso le abrió las puertas de algunas de sus propiedades cuando atravesó dificultades financieras y mediáticas. Personas cercanas a ambos describían su relación como una amistad basada en la confianza y el afecto, más allá del romance que vivieron en los años ochenta.

¿Sarah Ferguson recibirá parte de la fortuna de Paddy McNally?

Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta, aunque existen especulaciones sobre un posible fideicomiso, alguna propiedad o un apoyo económico contemplado por el empresario, ninguna de esas versiones ha sido confirmada y los detalles del testamento permanecen en privado. Lo único que sí parece claro es que la mayor parte de la fortuna de Paddy McNally seguirá el curso habitual de la sucesión familiar, mientras Sarah Ferguson conserva el recuerdo de quien fue uno de sus mayores aliados durante más de cuatro décadas.