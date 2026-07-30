¿Cómo era la vida de Marius Borg en Skaugum? Piscina, barbacoas y una rutina privilegiada

Durante más de dos décadas, Marius Borg Høiby llevó una vida muy distinta a la que hoy ocupa los titulares, como hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, creció en Skaugum, la residencia oficial del príncipe heredero Haakon y su familia, un lugar donde la privacidad, la naturaleza y las tradiciones familiares marcaron su infancia y juventud.

Aunque nunca formó parte oficialmente de la familia real ni ostentó un título nobiliario, Marius disfrutó de un entorno privilegiado desde que su madre contrajo matrimonio con Haakon en 2001. Entre extensos jardines, una piscina, barbacoas de verano y una rutina alejada del protocolo del Palacio Real de Oslo, el joven vivió durante años en una de las propiedades más exclusivas de la monarquía noruega.

Foto de archivo. El príncipe heredero Haakon de Noruega conversa con Marius Borg Høiby durante la celebración del Día Nacional de Noruega en la residencia de Skaugum, en Oslo. Getty Images

Qué hizo Marius Borg Høiby y por qué enfrenta una condena en Noruega

La historia de Marius Borg Høiby dio un giro radical tras verse involucrado en uno de los mayores escándalos que ha enfrentado la monarquía noruega en los últimos años. En junio de 2026, el Tribunal de Distrito de Oslo lo condenó a cuatro años de prisión tras declararlo culpable de 34 delitos, entre ellos dos violaciones, violencia contra una expareja, agresiones, amenazas y otros cargos. Aunque fue absuelto de algunas acusaciones y su defensa presentó una apelación, el caso ha mantenido al hijo de la princesa Mette-Marit en el centro de la atención mediática.

¿Cómo es Skaugum, la residencia donde creció Marius Borg Høiby?

Ubicada en Asker, a unos 20 kilómetros de Oslo, Skaugum es la residencia oficial de los príncipes herederos de Noruega desde 2003. A diferencia del Palacio Real, esta finca fue concebida como un hogar familiar, por lo que ofrece un ambiente mucho más relajado.

La propiedad abarca cerca de 98 hectáreas de bosques, jardines y terrenos agrícolas, mientras que la casa principal cuenta con alrededor de 140 habitaciones, entre salones, despachos, biblioteca y espacios destinados a la vida cotidiana de la familia.

Fue ahí donde Marius convivió con sus medio hermanos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, creciendo lejos de la intensa exposición mediática que caracteriza a otras casas reales europeas.

Así era la rutina de Marius Borg Høiby entre piscina, barbacoas y jardines

Los jardines de Skaugum se convirtieron durante años en el centro de la vida familiar de los herederos noruegos. En verano era habitual que la familia disfrutara de reuniones privadas, comidas al aire libre y barbacoas, una tradición que ha quedado reflejada en varias fotografías oficiales difundidas por la Casa Real.

La residencia también dispone de una piscina, amplias áreas verdes y espacios deportivos donde Marius pasó gran parte de su infancia y adolescencia.

La intención de Haakon y Mette-Marit siempre fue ofrecer a sus hijos un entorno lo más parecido posible al de cualquier otra familia, pese a las responsabilidades institucionales que acompañan a la Corona noruega.

Foto de archivo. Marius Borg Høiby prueba un simulador de Fórmula E junto al piloto Mitch Evans durante la fiesta oficial posterior a los BRIT Awards. Getty Images

¿Por qué Skaugum es una de las residencias más importantes de la realeza noruega?

Skaugum posee un enorme valor histórico para la monarquía, sus orígenes se remontan a la Edad Media, aunque la finca adquirió un papel central en 1929, cuando el rey Haakon VII la compró para que fuera el hogar del entonces príncipe heredero Olav y la princesa Märtha.

Décadas después nació allí el actual rey Harald V, y desde hace más de veinte años la residencia alberga al príncipe heredero Haakon, a Mette-Marit y a sus hijos, convirtiéndose en el núcleo de la futura generación de la familia real noruega.

El príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus saludan frente a la residencia real de Skaugum durante la celebración del Día Nacional de Noruega, el 17 de mayo de 2016, en Oslo. La imagen muestra el hogar donde creció Marius Borg Høiby junto a la familia heredera. Getty Images

El presente de Marius Borg Høiby contrasta con la vida privilegiada que tuvo en Skaugum

El ambiente familiar que caracterizó durante años a Skaugum hoy tiene un significado muy distinto para Marius Borg Høiby.

Tras los problemas judiciales que enfrenta, el hijo mayor de Mette-Marit regresó recientemente a la residencia para cumplir arresto domiciliario mientras continúa el proceso legal en su contra, una situación que ha transformado el lugar donde pasó gran parte de su vida. Así, la finca que durante décadas fue sinónimo de privacidad, tranquilidad y reuniones familiares se ha convertido en el escenario de una etapa marcada por el escrutinio público, muy lejos de la discreta rutina que alguna vez disfrutó el hijo de la futura reina de Noruega.