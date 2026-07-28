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Uñas gelish para verano: 5 colores y manicuras que iluminan las manos

Esta temporada, las uñas gelish para verano apuestan por tonos menos predecibles que aportan luz a las manos, combinan con la piel bronceada y se sienten frescos sin perder elegancia.

Julio 28, 2026 • 
Karen Luna
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Uñas gelish para verano: 5 colores y manicuras que iluminas las manos.

Instagram/ @gel.bymegan

Si este verano quieres cambiar de manicure, pero ya te cansaste del blanco, el rojo cereza, el rosa lechoso o el clásico coral, hay buenas noticias. Las tendencias están dando espacio a tonos mucho más originales que aportan luz a las manos y elevan cualquier look sin ser extravagantes.

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Las uñas gelish para verano no solo destacan por su brillo y duración, también permiten lucir colores con acabados especiales que reflejan la luz de una manera muy favorecedora. Aquí te compartimos cinco propuestas diferentes que vale la pena probar si buscas salir de lo convencional.

1. Verde matcha: el nuevo neutro con personalidad

El verde matcha mezcla un matiz terroso con un toque cremoso que lo hace mucho más elegante que los verdes vibrantes. Aunque podría parecer un color difícil de usar, en realidad funciona como un neutro moderno y combina con prendas en lino, denim o tonos arena.

Para un acabado sofisticado, úsalo completamente liso o añade una capa con efecto vidrio.

2. Ciruela ahumado: perfecto incluso en días soleados

Los tonos oscuros también tienen lugar en verano, especialmente cuando incorporan un matiz frío. El ciruela ahumado aporta profundidad sin endurecer las manos y crea un contraste muy bonito con la piel bronceada.

En gelish, este color adquiere un brillo intenso que lo vuelve elegante tanto para el día como para la noche.

3. Cobre rosado metálico: brillo sin exceso

Si quieres salir de los colores lisos, el cobre rosado metálico es una apuesta diferente. No llega a ser dorado ni rosa, sino una mezcla cálida que cambia ligeramente según la luz.

Este acabado ilumina las manos por sí solo, por lo que no necesita diseños elaborados. Basta con una aplicación uniforme para conseguir un resultado moderno.

4. Índigo lavado: el azul que casi nadie lleva

El índigo lavado es una versión mucho más suave del azul profundo. Conserva la elegancia de los tonos intensos, pero con un acabado ligeramente empolvado que resulta fresco para la temporada.

Puedes combinarlo con detalles cromados muy finos o llevarlo completamente monocromático para conseguir una manicure minimalista.

5. Champagne oliva: el tono sofisticado del verano

Uno de los colores más originales para esta temporada es el champagne oliva, una mezcla entre un dorado muy suave y un ligero matiz verdoso.

Este tipo de esmalte suele incorporar micropartículas perladas que reflejan la luz y hacen que las manos se vean más luminosas sin recurrir al glitter tradicional. Es ideal para quienes buscan algo elegante y diferente.

Las uñas gelish este verano apuestan por tonos poco vistos

Las tendencias en uñas gelish para verano están dejando atrás los colores más repetidos para dar paso a propuestas con mucha más personalidad. El verde matcha, el ciruela ahumado, el cobre rosado metálico, el índigo lavado y el champagne oliva demuestran que es posible llevar una manicure fresca sin recurrir a los tonos que vemos cada temporada.

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Si quieres que tus manos llamen la atención de una forma elegante, apostar por colores inesperados puede ser la mejor manera de renovar tu estilo. Además, estos tonos combinan fácilmente con acabados brillantes, efecto vidrio o detalles cromados, logrando una manicure actual que se siente diferente desde el primer vistazo.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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