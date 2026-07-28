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¿Por qué Felipe VI y la reina Letizia no viven en el Palacio de la Almudaina durante sus vacaciones en Mallorca?

Pese a que el Palacio de la Almudaina es la residencia oficial de los reyes de España en Mallorca, Felipe VI y la reina Letizia eligen otro lugar para disfrutar del verano. Esta es la razón.

Julio 28, 2026 • 
Isamar Escobar
Felipe VI y la reina Letizia

Foto de archivo. Felipe VI y la reina Letizia asisten a un acto institucional en España.

Getty Images

Con la reapertura del Palacio Real de la Almudaina tras una ambiciosa restauración de más de 2,5 millones de euros, muchos se han preguntado por qué Felipe VI y la reina Letizia no pasan allí sus vacaciones cuando visitan Mallorca cada verano. La respuesta está en la diferencia entre una residencia oficial y una residencia privada.

Aunque la Almudaina vuelve a recibir visitantes con espacios históricos inéditos abiertos al público, la familia real española mantiene otra tradición, instalarse en el Palacio de Marivent, un enclave mucho más discreto situado a pocos kilómetros del centro de Palma.

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¿Cuál es la diferencia entre el Palacio de la Almudaina y Marivent?

El Palacio de la Almudaina es la residencia oficial de los reyes de España en las Islas Baleares. Administrado por Patrimonio Nacional, este edificio de origen medieval es el escenario de algunos de los actos institucionales más importantes del verano, como las audiencias con autoridades locales o el tradicional despacho entre el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español.

Cuando terminan los compromisos oficiales, los Reyes se trasladan a Marivent, la residencia donde realmente descansan junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía durante sus estancias estivales.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía posan en los jardines del Palacio de Marivent durante la tradicional recepción de verano en Mallorca.

Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía participan en la tradicional recepción de verano en el Palacio de Marivent, residencia donde la familia real española pasa sus vacaciones en Mallorca mientras cumple con su agenda estival.

Getty Images

¿Por qué Felipe VI y Letizia prefieren Marivent?

La principal razón es la privacidad, a diferencia de la Almudaina, ubicada en pleno casco histórico de Palma y abierta a la actividad institucional, el Palacio de Marivent se encuentra en la zona de Cala Major, rodeado de jardines y con un entorno mucho más tranquilo, lo que permite a la familia real disfrutar de unos días alejados del constante tránsito de visitantes y turistas.

Además, dentro del complejo de Marivent existe Son Vent, una vivienda independiente donde suelen alojarse Felipe VI y la reina Letizia. Mientras tanto, la reina Sofía acostumbra ocupar el edificio principal durante el verano, una distribución que ofrece mayor comodidad y privacidad a todos los miembros de la familia.

Vista de la fachada principal del Palacio de Marivent, residencia de verano de la familia real española en Mallorca, durante un acto oficial encabezado por el rey Felipe VI.

Foto de archivo. El Palacio de Marivent es la residencia donde Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas se alojan durante sus vacaciones en Mallorca. A diferencia del Palacio de la Almudaina, este inmueble está destinado al descanso privado de la familia real.

Getty Images

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El Palacio de la Almudaina reabre con espacios nunca antes vistos

La reciente rehabilitación del Palacio de la Almudaina ha supuesto una inversión de 2,57 millones de euros y ha permitido recuperar algunas de sus estancias más emblemáticas, además de abrir por primera vez al público espacios que permanecían cerrados, como el antiguo Palacio de la Reina.

El nuevo recorrido también propone un viaje por la historia del edificio, desde sus orígenes como alcázar musulmán hasta su transformación en residencia de los monarcas españoles, incorporando una museografía renovada que pone en valor siglos de historia de Mallorca.

Vista panorámica del Palacio de la Almudaina junto a la Catedral de Mallorca, en Palma, tras la reapertura de varios espacios históricos al público después de su restauración.

El Palacio de la Almudaina, residencia oficial de los reyes de España en Mallorca, reabrió al público tras una restauración integral que permitió recuperar y mostrar espacios históricos que permanecían cerrados desde hace décadas.

Getty Images

¿Qué papel tiene la Almudaina durante el verano de la familia real?

Aunque no sea su residencia habitual durante las vacaciones, la Almudaina sigue siendo un lugar clave en la agenda institucional de Felipe VI.

Es allí donde el monarca recibe a representantes políticos, mantiene reuniones oficiales y celebra algunos de los actos que marcan el inicio del verano de la familia real en Mallorca. Después de cumplir con esos compromisos, los Reyes regresan a Marivent para continuar unas vacaciones que combinan descanso, actividades familiares y citas tradicionales como la Copa del Rey MAPFRE de vela.

La reapertura de la Almudaina recuerda que ambos palacios cumplen funciones distintas, uno representa el carácter institucional de la Corona, mientras que el otro se ha convertido, con el paso de los años, en el refugio privado donde Felipe VI y la reina Letizia disfrutan del verano junto a su familia.

rey Felipe VI Reina Letizia
Isamar Escobar
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