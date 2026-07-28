Collarbone Bob: el corte a la clavícula que estiliza el cuello y favorece a los 30, 40 y 50

El Collarbone Bob logra eso, su longitud que es justo a la altura de la clavícula, crea un efecto óptico que alarga el cuello, suaviza la mandíbula y aporta movimiento sin sacrificar versatilidad.

Por eso se ha convertido en uno de los cortes favoritos de celebridades, quienes buscan verse más elegantes, pero también corregir pequeñas inseguridades como un cuello corto, una mandíbula muy marcada o un cabello que perdió volumen con el paso del tiempo.

¿Qué es el Collarbone Bob?

El Collarbone Bob es una versión más larga del clásico bob. En lugar de terminar a la altura del mentón o de la mandíbula, cae justo sobre la clavícula, un punto considerado como uno de los más favorecedores porque equilibra las proporciones del rostro y del cuello.

Su principal característica es que mantiene una base recta o ligeramente desfilada, aunque puede incorporar capas invisibles para aportar movimiento. El resultado es un corte ligero, sofisticado y fácil de peinar tanto liso como con ondas suaves.

¿Por qué este corte estiliza el cuello?

Uno de los complejos más frecuentes después de los 30 es sentir que el cuello luce más corto o que la mandíbula ha perdido definición. Cuando el cabello termina justo debajo de la mandíbula, puede crear una línea horizontal que visualmente ensancha esa zona.

En cambio, el Collarbone Bob desplaza ese punto de atención hacia la clavícula, generando una línea vertical que hace que el cuello parezca más largo y estilizado.

Además, al dejar al descubierto parte de los hombros, crea una silueta mucho más ligera, algo especialmente favorecedor para quienes tienen el rostro redondo o cuadrado.

Zendaya ha llevado el Collarbone Bob en una de sus versiones más elegantes: un corte a la altura de la clavícula con puntas pulidas y raya lateral que aporta movimiento, define la mandíbula y crea un efecto visual que alarga el cuello. Getty Images

El corte ideal para quienes sienten que su cabello perdió volumen

Con el paso de los años es normal que la fibra capilar pierda densidad y movimiento. Llevar el cabello demasiado largo puede hacer que esa falta de volumen sea todavía más evidente.

El Collarbone Bob elimina el peso de las puntas sin renunciar al largo suficiente para recoger el cabello o crear diferentes peinados. Si se acompaña de capas internas, conocidas como ghost layers o capas invisibles, la cabellera adquiere cuerpo desde la raíz sin que el corte pierda su forma pulida.

¿A quién favorece el Collarbone Bob?

Su mayor virtud es la versatilidad, a los rostros redondos, ayuda a alargar visualmente las facciones, a los rostros cuadrados, suaviza la mandíbula y equilibra los ángulos, a los rostros ovalados, mantiene la armonía natural del rostro y a los rostros alargados aporta amplitud cuando se combina con ondas o flequillo cortina.

También funciona en prácticamente cualquier textura de cabello, desde lacio hasta ondulado, siempre que el corte se adapte a la densidad de la melena.

Margot Robbie demuestra por qué el Collarbone Bob se ha convertido en uno de los cortes más favorecedores del momento. Su versión, con raya al centro y un acabado pulido a la altura de la clavícula, equilibra las facciones, aporta una apariencia de mayor densidad al cabello y estiliza visualmente el cuello. Getty Images

¿Por qué favorece especialmente después de los 30, 40 y 50?

A diferencia de otros bobs muy cortos, este corte no endurece las facciones ni exige un peinado impecable todos los días.

La longitud a la clavícula aporta suavidad alrededor del rostro, permite esconder ligeramente el contorno del cuello si así se desea y crea una sensación de movimiento que suele asociarse con un cabello más sano y abundante.

Además, ofrece una transición muy natural para quienes quieren dejar atrás las melenas extralargas sin sentir que hicieron un cambio drástico.

Cómo pedir el Collarbone Bob en el salón

Si quieres conseguir este efecto, pide un bob que termine exactamente sobre la clavícula o uno o dos centímetros por encima, con una base ligeramente redondeada y puntas texturizadas.

Si tu objetivo es ganar volumen, solicita capas internas muy sutiles. Si prefieres un acabado más elegante, apuesta por una línea limpia con pocas capas y una raya ligeramente lateral para potenciar el efecto de cuello alargado.

El Collarbone Bob demuestra que un pequeño cambio de longitud puede transformar por completo la percepción del rostro. Al equilibrar cuello, mandíbula y hombros, consigue un resultado elegante, fácil de mantener y adaptable a distintos tipos de cabello, razones por las que sigue consolidándose como uno de los cortes más favorecedores para esta temporada.