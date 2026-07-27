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¿Se acerca la reconciliación? El rey Carlos III tendría un inesperado gesto con el príncipe Harry en Buckingham Palace

El rey Carlos III estaría dispuesto a ofrecer nuevamente alojamiento al príncipe Harry durante su próxima visita al Reino Unido.

Julio 27, 2026 • 
Isamar Escobar
El príncipe Harry en Nueva York

Foto de archivo príncipe Harry.

Getty Images

El rey Carlos III estaría dispuesto a ofrecer nuevamente alojamiento al príncipe Harry durante su próxima visita al Reino Unido.

Después de años de tensiones, entrevistas explosivas y desencuentros públicos, un nuevo gesto del rey Carlos III podría marcar un cambio en la relación con el príncipe Harry. De acuerdo con nuevos reportes, el monarca planea ofrecer al duque de Sussex una habitación en Buckingham Palace cuando viaje al Reino Unido el próximo mes de septiembre, una decisión que muchos interpretan como una posible señal de reconciliación.

La noticia llega apenas unas semanas después de la polémica surgida por el alojamiento de Harry durante su más reciente visita a Londres, cuando una invitación para hospedarse en una residencia real terminó siendo retirada debido a cuestiones logísticas y de protocolo, según explicó Buckingham Palace.

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¿Por qué el rey Carlos III ofrecería alojamiento al príncipe Harry en Buckingham Palace?

De acuerdo a un reporte el príncipe Harry regresará al Reino Unido en septiembre para asistir a los WellChild Awards, organización benéfica de la que es patrono desde hace años. En esta ocasión, el rey Carlos III estaría dispuesto a poner a su disposición una habitación en Buckingham Palace para evitar que se repita el conflicto vivido durante su anterior visita.

La invitación también tendría un fuerte valor simbólico. Desde que Harry y Meghan Markle dejaron de ser miembros activos de la familia real en 2020 y perdieron el uso de Frogmore Cottage como residencia en Reino Unido, cada uno de sus viajes ha estado rodeado de incertidumbre sobre dónde se hospedarán y bajo qué medidas de seguridad.

palacio de buckingham.jpg

El Palacio de Buckingham tendrá un ambicioso proyecto de remodelación

Mike Marrah - Unsplash

¿Qué pasó con la última invitación del príncipe Harry a Buckingham Palace?

Durante su reciente viaje, el equipo del duque de Sussex aseguró que Harry había aceptado una invitación para alojarse en Buckingham Palace. Sin embargo, el Palacio explicó que la respuesta llegó fuera del plazo establecido para organizar la logística y el personal necesario para recibir a un huésped, por lo que la oferta ya no pudo mantenerse. Aquella situación generó versiones encontradas entre ambas partes y volvió a poner bajo los reflectores la compleja comunicación entre el príncipe Harry y la Casa Real británica.

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¿Es este un nuevo intento de reconciliación entre Carlos III y el príncipe Harry?

El príncipe Harry y el entonces príncipe Carlos, hoy rey Carlos III, conversan mientras caminan juntos durante un compromiso oficial al aire libre. Ambos visten traje oscuro y portan sus condecoraciones.

El príncipe Harry y el rey Carlos III durante un acto oficial celebrado antes del distanciamiento entre el duque de Sussex y la familia real británica. Nuevos reportes apuntan a que el monarca tendría un gesto hacia su hijo al ofrecerle alojamiento en Buckingham Palace durante su próxima visita al Reino Unido.

Getty Images

Aunque ni Buckingham Palace ni los representantes del duque de Sussex han comentado oficialmente los nuevos reportes, varios expertos en realeza consideran que este posible ofrecimiento representa una rama de olivo por parte del monarca. En los últimos meses también trascendió que Carlos III sostuvo un encuentro privado con Harry, Meghan Markle, el príncipe Archie y la princesa Lilibet durante una visita familiar a Highgrove House, lo que alimentó las versiones de que ambas partes buscan reconstruir gradualmente su relación.

¿Qué se sabe del próximo viaje del príncipe Harry al Reino Unido?

Hasta el momento, se espera que el príncipe Harry viaje al Reino Unido en septiembre para cumplir con sus compromisos relacionados con los WellChild Awards. No está confirmado si Meghan Markle, Archie y Lilibet lo acompañarán, ya que las preocupaciones por la seguridad de la familia siguen siendo uno de los principales obstáculos para sus visitas al país.

Por ahora, la posible estancia del duque de Sussex en Buckingham Palace sigue siendo un reporte no confirmado oficialmente. Sin embargo, de concretarse, sería uno de los gestos más significativos entre padre e hijo desde la salida de Harry de la familia real británica en 2020.

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Isamar Escobar
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