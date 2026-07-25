Jelly Charm Nails: 7 diseños de uñas con efecto gel y detalles 3D que son pura fantasía

Las manicuras maximalistas están viviendo uno de sus mejores momentos, no son para todas las personalidades pero si quieres atreverte a hacer un cambio esta opción es muy lindda.

Después del auge de las Jelly Nails, una nueva versión se está haciendo viral,

las Jelly Charm Nails, un diseño que conserva el acabado translúcido y brillante del efecto gel, pero lo lleva a otro nivel con pequeños charms, moños, estrellas, perlas, cristales y figuras en relieve que convierten cada uña en una mini obra de arte.

1. Jelly Stars

La base transparente permite que las estrellas metálicas y los cristales sean los protagonistas. Es un diseño inspirado en el universo Y2K que mezcla acabados plateados con pequeños detalles amarillos para lograr una manicura divertida sin perder elegancia.

2. Confetti Jelly

Perfectas para quienes buscan algo alegre pero sofisticado. La punta francesa se transforma con pequeñas aplicaciones de colores, glitter y diminutos charms que parecen flotar sobre la uña gracias al efecto cristalino del esmalte jelly.

3. Moños en 3D

Los moños metálicos se han convertido en uno de los adornos favoritos de la manicura coreana. Combinados con una base nude translúcida y pequeños cristales, crean un efecto delicado, femenino y muy lujoso.

4. French Jelly Pastel

Una versión mucho más divertida de la clásica manicura francesa. Las puntas en amarillo y azul pastel se combinan con pequeñas estrellas y líneas finas que aportan un aire dulce y moderno.

5. Pop Charm Nails

Para quienes aman el color, este diseño mezcla dibujos, charms, piedras y esmaltes vibrantes sobre una base brillante. Cada uña es distinta, lo que convierte la manicura en un auténtico accesorio de moda.

6. Sugar Crystal Nails

Las texturas también son protagonistas. El glitter ultrafino, combinado con cristales y pequeños detalles metálicos, crea un efecto similar al azúcar escarchada que refleja la luz desde cualquier ángulo.

7. Minimal Jelly Luxe

Si prefieres algo más discreto, basta con una base jelly rosa o nude y algunos charms estratégicamente colocados. El resultado es una manicura elegante, luminosa y perfecta para llevar todos los días sin renunciar a la tendencia.

¿Por qué las Jelly Charm Nails son tendencia?

La popularidad de las Jelly Charm Nails radica en que combinan dos de las tendencias más fuertes del nail art asiático, el acabado translúcido con efecto vidrio y las aplicaciones tridimensionales. El resultado son uñas que parecen pequeñas piezas de joyería, capaces de reflejar la luz y personalizarse con infinitas combinaciones de estrellas, perlas, moños, cristales o figuras metálicas.