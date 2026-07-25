¿Comprarías la casa de la princesa Margarita? Este es el precio de la histórica residencia

La posibilidad de vivir en una residencia con historia real acaba de convertirse en una posibilidad para quien hacerlo. The Old House, la antigua casa de campo de la princesa Margarita y su esposo, Antony Armstrong-Jones, ha salido oficialmente a la venta por 5 millones de dólares, convirtiéndose en una de las propiedades más exclusivas vinculadas a la familia real británica.

Ubicada en West Sussex, al sur de Inglaterra, la propiedad fue un regalo de bodas para la hermana menor de la reina Isabel II y se convirtió durante años en uno de los refugios favoritos de la pareja, además de un punto de encuentro para miembros de la aristocracia y figuras de la alta sociedad británica.

¿Cómo es la casa de la princesa Margarita?

La residencia combina el encanto de la arquitectura tradicional inglesa con amplios jardines y espacios pensados para la vida en el campo. Rodeada de naturaleza y con absoluta privacidad, The Old House conserva gran parte del carácter que la convirtió en un lugar emblemático para la princesa Margarita durante los primeros años de su matrimonio.

Además de su valor arquitectónico, el inmueble destaca por su carga histórica. Entre sus muros se celebraron reuniones familiares, fines de semana de descanso y encuentros sociales que marcaron una época para la realeza británica.

La ubicación es en Staplefield, West Sussex, a unos 65 kilómetros de Londres, sus orígenes se remontan a 1481, por lo que ha sobrevivido más de cinco siglos de historia británica. La propiedad ocupa más de 5.5 acres de jardines (alrededor de 22 mil metros cuadrados) y está rodeada de árboles centenarios, senderos y espacios completamente privados, ideales para disfrutar del campo inglés.

La residencia principal cuenta con: Seis habitaciones, amplias salas de estar con paneles de madera georgianos, chimeneas de ladrillo originales, vigas de madera expuestas, una tradicional cocina inglesa con una estufa AGA de hierro fundido, ventanales con vistas al lago y a los jardines.

Pero eso no es todo, en el exterior también hay una casa independiente para invitados con dos habitaciones, pool house completamente equipada piscina climatizada, oficina de jardín, cobertizos y edificios auxiliares, una casa de muñecas infantil y un antiguo carromato gitano restaurado (Gypsy vardo).

Vista aérea de Nymans House, la histórica finca ubicada en West Sussex, Inglaterra, famosa por sus jardines de estilo inglés y las ruinas de su mansión medieval. El lugar, administrado por el National Trust, se encuentra cerca de la antigua residencia de campo de la princesa Margarita y es uno de los paisajes más emblemáticos de la campiña británica. Getty Images

El lago y el rincón más especial de la casa de la princesa Margarita

Uno de los grandes protagonistas de la finca es su lago ornamental, creado por Lord Snowdon como parte de la transformación del jardín. La casa también conserva una curiosa folly (pequeño pabellón decorativo) construida con un balcón rescatado del antiguo palco real del hipódromo de Ascot, un detalle único que refleja el gusto artístico de su antiguo propietario.

sa Margarita posa durante una visita a su residencia de campo en West Sussex, uno de los lugares donde disfrutó de la vida lejos de los compromisos oficiales de la monarquía británica. Décadas después, la histórica propiedad vinculada a la hermana de la reina Isabel II ha vuelto a ser noticia tras salir a la venta. Getty Images

Un refugio de artistas y celebridades

Aunque la princesa Margarita nunca ocultó que prefería la vida en Kensington Palace, esta residencia se convirtió durante las décadas de 1960 y 1970 en uno de los lugares más exclusivos de la alta sociedad británica. Por sus jardines y salones pasaron invitados como Bianca Jagger, Peter Sellers, el diseñador Issey Miyake, la bailarina Margot Fonteyn y el banquero Evelyn de Rothschild, entre muchos otros. Quizá el espacio más llamativo de toda la casa es uno de sus baños. Lord Snowdon lo transformó en una especie de cápsula del tiempo, las paredes están cubiertas con fotografías, recortes de periódicos, dibujos, recuerdos familiares e incluso una firma de la reina Isabel II, convirtiéndolo en un auténtico álbum de la historia de la familia real y del siglo XX

La princesa Margarita y su entonces esposo, Lord Snowdon (Antony Armstrong-Jones), durante una salida en el campo británico. La pareja disfrutó durante años de The Old House, su residencia en West Sussex, donde recibían a artistas, celebridades y miembros de la alta sociedad. Hoy, esa histórica propiedad ha salido a la venta por cerca de 5 millones de dólares. Getty Images

¿Por qué esta propiedad es tan importante para la monarquía británica?

La casa representa un capítulo importante en la historia de la familia real, fue el hogar de la princesa Margarita y del fotógrafo Antony Armstrong-Jones, quien tras su matrimonio recibió el título de conde de Snowdon. Su relación fue una de las más comentadas de la monarquía del siglo XX y convirtió a la residencia en escenario de numerosos momentos privados de la pareja. Con su salida al mercado, The Old House y debido a que la propiedad es privada, no existen fotografías editoriales disponibles de la propiedad. Las imágenes que acompañan esta nota corresponden a la princesa Margarita y Lord Snowdon durante la época en que la residencia formó parte de su vida, así es como de esta manera vuelve a captar la atención de quienes buscan propiedades con un legado histórico además del valor por su arquitectura.