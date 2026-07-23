¿Qué estudiará la princesa Eléonore de Bélgica? Así es la carrera universitaria que podrá diseñar ella misma

Mientras muchos miembros de las familias reales europeas optan por carreras tradicionales en Derecho, Historia o Ciencias Políticas, la princesa Eléonore de Bélgica ha decidido seguir un camino diferente. La hija menor de los reyes Felipe y Matilde comenzará sus estudios superiores en septiembre con un programa interdisciplinario que le permitirá construir una formación personalizada de acuerdo con sus intereses.

¿Qué estudiará la princesa Eléonore de Bélgica?

La Casa Real belga anunció que la joven de 18 años cursará un Bachelor of Arts in Liberal Arts & Sciences en University College Utrecht (UCU), el colegio universitario de excelencia de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Se trata de un programa de tres años impartido en inglés que destaca por su flexibilidad. En lugar de seguir un plan rígido, los estudiantes pueden elegir asignaturas de distintas áreas del conocimiento para crear un itinerario académico adaptado a sus intereses personales y profesionales.

El College Hall es el edificio principal de University College Utrecht, en los Países Bajos, institución donde la princesa Eléonore de Bélgica cursará el programa de Liberal Arts & Sciences que le permitirá diseñar su propio plan de estudios. Getty Images

¿Cómo funciona la carrera que eligió la princesa Eléonore?

El programa Liberal Arts & Sciences combina materias como son: Humanidades, Ciencias sociales y Ciencias naturales.

A medida que avanzan los semestres, los alumnos seleccionan las asignaturas que desean cursar y construyen una especialización propia. Al finalizar, obtienen un título de Bachelor of Arts (BA) o Bachelor of Science (BSc), dependiendo del enfoque elegido.

Este modelo educativo busca formar perfiles multidisciplinarios capaces de conectar conocimientos de distintas disciplinas para responder a desafíos contemporáneos.

¿Qué materias podrá estudiar la princesa Eléonore de Bélgica?

Aunque la princesa aún no ha revelado cuál será su especialización, el programa Liberal Arts & Sciences le permitirá combinar asignaturas de distintas áreas del conocimiento antes de definir el enfoque de su carrera. Entre las opciones que ofrece University College Utrecht se encuentra: Psicología, Economía,Ciencias Políticas, Historia, Filosofía, Literatura, Matemáticas, Física, Biología, Ciencias Ambientales, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Artes y Humanidades

A diferencia de una licenciatura tradicional, los estudiantes comienzan explorando varias disciplinas y, conforme avanzan en el programa, diseñan un plan de estudios acorde con sus intereses y objetivos profesionales.

Una decisión distinta a la de sus hermanos

La elección de Eléonore también marca una diferencia dentro de la propia familia real belga.

Su hermana mayor, la princesa Elisabeth, heredera al trono, estudió Historia y Política en la Universidad de Oxford y posteriormente realizó una maestría en Harvard. El príncipe Gabriel cursa estudios en la Real Academia Militar de Bruselas, mientras que el príncipe Emmanuel continúa su formación en una escuela de negocios. Con esta decisión, Eléonore se convierte en la primera integrante conocida de una familia real reinante en estudiar en University College Utrecht.

La princesa Eléonore de Bélgica, junto a los reyes Felipe y Matilde y sus hermanos, iniciará en septiembre una nueva etapa académica en University College Utrecht, donde cursará un innovador programa universitario de Liberal Arts & Sciences. Getty Images

La princesa Eléonore iniciará una nueva etapa lejos de Bélgica

La futura universitaria vivirá en los Países Bajos durante sus estudios, una experiencia que le permitirá desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.

Antes de ingresar a la universidad, la princesa completó su formación en la International School of Brussels y posteriormente en Heilig-Hartcollege, donde finalizó el Bachillerato Internacional. Además de dominar el francés y el neerlandés, también habla inglés con fluidez, una habilidad que será clave para su nueva etapa académica.

¿Por qué esta carrera llama la atención?

La elección de Eléonore refleja una tendencia cada vez más popular entre las universidades europeas, ofrecer programas flexibles que permitan a los estudiantes diseñar un perfil académico acorde con sus intereses, en lugar de limitarse a una única disciplina.

Esta decisión también evidencia cómo las nuevas generaciones de royals apuestan por trayectorias educativas más diversas e internacionales, preparándose para afrontar un mundo en constante transformación.