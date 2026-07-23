Mercurio retrógrado termina hoy: 7 cosas que deberías hacer para aprovechar este nuevo comienzo

Después de 24 días en los que muchas personas atribuyeron retrasos, malentendidos y cambios de planes a Mercurio retrógrado, el tránsito llega a su fin. Para quienes siguen la astrología, este momento representa una oportunidad para recuperar el impulso y avanzar con mayor claridad.

Mercurio retrógrado para algunas personas más perceptibles influye en la vida cotidiana, dentro de la astrología se considera un periodo propicio para cerrar ciclos y comenzar nuevos proyectos. Si quieres aprovechar simbólicamente este cambio, estas son algunas de las acciones que suelen recomendar los astrólogos.

Mercurio retrógrado en Leo 2025, predicción signo por signo Getty Images

¿Qué significa que Mercurio retrógrado termine?

En astrología, Mercurio es el planeta asociado con la comunicación, el aprendizaje, los viajes, la tecnología y la organización. Durante su aparente movimiento retrógrado, muchas personas prefieren evitar decisiones importantes o la firma de contratos, ya que consideran que pueden surgir confusiones o retrasos.

Con el fin del tránsito, la energía cambia y se interpreta como un momento para recuperar la claridad mental, reorganizar prioridades y volver a poner en marcha planes que habían quedado en pausa.

1. Retoma ese proyecto que habías dejado pendiente

Si pospusiste una idea de negocio, un curso, una mudanza o cualquier objetivo personal, este puede ser un buen momento para retomarlo. Desde la astrología, el fin de Mercurio retrógrado simboliza el regreso del movimiento y la capacidad de avanzar con una perspectiva renovada.

2. Organiza tus metas para lo que queda del año

Más que comenzar de inmediato, dedica tiempo a revisar tus objetivos. Haz una lista de prioridades, define plazos realistas y elimina aquello que ya no tiene sentido para ti. Este ejercicio puede ayudarte a iniciar una nueva etapa con mayor enfoque. Ese enfoque que se nos va con el movimiento de planetas de nuevo lo tienes en tu poder.

3. Ten conversaciones que habías estado evitando

Si existía un malentendido o una conversación pendiente con alguien importante, muchos astrólogos consideran que el fin de Mercurio retrógrado favorece una comunicación más clara.

No significa que todos los conflictos desaparecerán, pero sí puede ser una buena oportunidad para expresar lo que piensas con calma y escuchar a la otra persona.

4. Actualiza tu agenda y ordena tus pendientes

El cierre de este tránsito también puede servir como un recordatorio para reorganizar tu rutina.

Responder correos atrasados, revisar documentos, limpiar tu escritorio o poner al día tus pendientes puede ayudarte a comenzar con una sensación de mayor control.

5. Haz limpieza de lo que ya no utilizas

Ordenar tu casa, tu clóset o incluso los archivos de tu computadora puede convertirse en una forma simbólica de dejar atrás una etapa.

En astrología, liberar espacio suele relacionarse con abrir la puerta a nuevas oportunidades y permitir que entren proyectos diferentes.

6. Atrévete a tomar esa decisión que habías pospuesto

Cambiar de trabajo, iniciar un curso, reservar un viaje o comenzar un nuevo hábito son decisiones que muchas personas prefieren dejar para después de Mercurio retrógrado.

Si ya analizaste los pros y los contras, este puede ser un buen momento para dar el siguiente paso desde una perspectiva más consciente.

7. Escribe tus intenciones para este nuevo ciclo

El journaling o escribir tus metas es una práctica cada vez más popular dentro del bienestar y el desarrollo personal.

Puedes dedicar unos minutos a responder preguntas como: ¿Qué quiero atraer a mi vida?, ¿Qué necesito dejar atrás?, ¿Qué hábito quiero construir durante los próximos meses?, ¿Qué proyecto merece ahora toda mi atención?

Más allá de la astrología, escribir tus objetivos puede ayudarte a visualizar con mayor claridad el rumbo que deseas seguir, al cerebro le gusta confirmar de manera visual lo que deseas, así que si escribes y lees tus objetivos hay mayor posibilidad de que esto suceda.

Rituales para hacer en Mercurio retrógrado Getty Images

¿Qué hacer después de Mercurio retrógrado?

Para quienes creen en la astrología, el final de Mercurio retrógrado no implica que todos los obstáculos desaparezcan de inmediato, sino que comienza una etapa considerada más favorable para avanzar, tomar decisiones y recuperar el ritmo de proyectos que permanecían en pausa.

Al mismo tiempo, este cambio puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre tus prioridades y establecer nuevas metas, independientemente de tus creencias. Después de todo, cualquier momento puede ser el indicado para comenzar de nuevo cuando existe la intención de hacerlo y por último, agradece todo lo que tienes.