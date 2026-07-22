El príncipe George cumple 13 años: Kate Middleton y el príncipe William lo celebran con un emotivo video

El príncipe George ya es oficialmente un adolescente, este 22 de julio, el hijo mayor de Kate Middleton y el príncipe William celebró su cumpleaños número 13, una fecha muy especial para la familia real británica que fue conmemorada con un nuevo retrato oficial y un video inédito.

A diferencia de otros años, la pareja optó por mostrar una faceta mucho más espontánea del futuro rey. En el video, de apenas unos segundos, George aparece disfrutando de actividades al aire libre, acariciando animales, caminando entre las rocas de una playa y compartiendo momentos con su hermano menor, el príncipe Louis. Las imágenes transmiten la intención de William y Kate de seguir ofreciéndole una infancia lo más normal posible, pese a la enorme responsabilidad que le espera.

El emotivo video con el que Kate Middleton y el príncipe William celebraron los 13 años del príncipe George

El video fue publicado en las redes sociales oficiales de los príncipes de Gales con un sencillo mensaje de cumpleaños dedicado a George. En las imágenes, el joven aparece sonriendo con naturalidad mientras disfruta de la naturaleza y practica algunas de sus actividades favoritas.

El montaje también refleja la cercanía que mantiene con sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, una dinámica familiar que Kate Middleton y el príncipe William han procurado preservar desde que comenzaron a formar su familia.

El video también confirma una tendencia que Kate Middleton ha impulsado desde hace varios años, se trata de sustituir las imágenes excesivamente formales por retratos y vídeos con un estilo casi documental. Desde que los príncipes de Gales comenzaron a compartir contenido en Instagram, las publicaciones familiares muestran a George, Charlotte y Louis jugando, explorando la naturaleza o conviviendo entre ellos, una estrategia que ha contribuido a modernizar la imagen de la familia real británica.

El príncipe William y el príncipe George compartieron un momento durante Wimbledon 2025, una de las apariciones públicas más recientes del heredero antes de celebrar su cumpleaños número 13. Getty Images

El príncipe George inicia una nueva etapa como heredero al trono

Cumplir 13 años representa mucho más que un cambio de edad para George Alexander Louis. Además de convertirse en adolescente, el segundo en la línea de sucesión al trono británico está por iniciar una nueva etapa académica al ingresar a Eton College, el prestigioso internado donde también estudió el príncipe William. El cambio marca un momento importante dentro de su preparación como futuro monarca, aunque sus padres han dejado claro que buscan equilibrar la tradición de la monarquía con una educación cercana y una infancia protegida de la exposición mediática.

El príncipe George, junto a sus padres, el príncipe William y Kate Middleton, y su hermana, la princesa Charlotte, durante la gira oficial por Canadá en 2016, una de las primeras visitas internacionales de la familia de Gales. Getty Images

Así ha cambiado el príncipe George en los últimos años

Durante 2026, el príncipe George ha incrementado discretamente su presencia en actos oficiales. En los últimos meses acompañó a sus padres a eventos como Wimbledon, el desfile de Trooping the Colour y algunas actividades relacionadas con las Fuerzas Armadas británicas, mostrando una actitud cada vez más segura frente al público.

Pese a ello, Kate Middleton y el príncipe William continúan limitando sus apariciones públicas para permitir que George, Charlotte y Louis crezcan lejos del escrutinio constante. Esa filosofía también quedó reflejada en este cumpleaños, donde en lugar de una producción protocolaria, eligieron compartir un video lleno de momentos cotidianos que muestran al joven príncipe simplemente disfrutando de ser un niño antes de asumir responsabilidades cada vez mayores.