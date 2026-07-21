¿De qué murió Kaylee Hottle? Esto se sabe de la muerte de la actriz de Godzilla vs. Kong

La actriz Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong, murió tras verse involucrada en un accidente automovilístico en Maryland, según confirmó su padre, Joshua Hottle. La noticia ha conmocionado a los seguidores de la exitosa franquicia, quienes han comenzado a despedirse de la joven intérprete en redes sociales.

A través de una transmisión en vivo, Joshua el padre de Kaylee hizo el anuncio en lenguaje de señas estadounidense (ASL), en el que que compartió un emotivo mensaje para despedirse de su hija.

De acuerdo con el reporte del Frederick County Sheriff’s Office, el accidente ocurrió durante la madrugada del 21 de julio en Ijamsville, Maryland.

Kaylee Hottle viajaba como pasajera en un Honda Accord modelo 1995 cuando el vehículo se salió de la carretera y se impactó contra una alcantarilla. La actriz fue trasladada en helicóptero a un centro de trauma, pero murió a causa de las lesiones sufridas antes de llegar al hospital.

Las autoridades informaron que el conductor, de 19 años, sobrevivió con heridas que no ponen en riesgo su vida y señalaron que el exceso de velocidad habría sido un factor en el accidente, sin embargo, la investigación continúa en curso.

¿Quién era Kaylee Hottle?

Aunque su carrera apenas comenzaba, Kaylee Hottle logró ganarse el cariño del público gracias a su interpretación de Jia, la niña sorda que desarrolla un vínculo especial con Kong en Godzilla vs. Kong (2021). Su actuación fue ampliamente elogiada por ofrecer una representación auténtica de la comunidad sorda, ya que la actriz provenía de una familia con cuatro generaciones de personas sordas y utilizaba el lenguaje de señas estadounidense como lengua materna.

Tras el éxito de la película, volvió a interpretar al mismo personaje en Godzilla x Kong: The New Empire (2024), consolidándose como una de las figuras jóvenes más queridas del MonsterVerse. También participó en un episodio de la serie Magnum P.I., ampliando una carrera que prometía seguir creciendo.

La despedida de su padre conmocionó a sus seguidores

La noticia del fallecimiento fue compartida por Joshua Hottle en un mensaje dirigido a familiares, amigos y seguidores de la actriz. En la transmisión, realizada en lenguaje de señas, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia tras la pérdida de la joven, un mensaje que rápidamente se difundió.

Desde que se confirmó su muerte, cientos de fanáticos han llenado las redes sociales de mensajes de despedida, recordando la sensibilidad con la que interpretó a Jia y el impacto que tuvo su participación en la franquicia de Godzilla vs. Kong. A su corta edad, Kaylee Hottle dejó una huella importante tanto en la representación de la comunidad sorda en el cine como entre los seguidores de una de las sagas cinematográficas más exitosas de los últimos años.