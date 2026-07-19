Jelly Polka Dots Nails: 7 diseños para lucir una manicura europea

Si algo caracteriza a las tendencias de belleza europeas es su apuesta por el minimalismo con detalles que hacen la diferencia. Después del éxito de las Soap Nails, las Lip Gloss Nails y las Milky Nails, llega una manicura que seguro se vuelve la favorita de quienes buscan un diseño sutil sin renunciar a un toque divertido, las Jelly Polka Dots Nails.

Esta manicura combina el acabado translúcido de las jelly nails con pequeños lunares inspirados en el clásico estampado polka dots, logrando una manicura fresca, delicada y muy chic. El resultado es un diseño que luce elegante tanto en uñas cortas como largas y que se adapta fácilmente a cualquier ocasión.

¿Qué son las Jelly Polka Dots Nails?

Las Jelly Polka Dots Nails mezclan dos tendencias que dominan el nail art este 2026. Por un lado, las jelly nails, caracterizadas por esmaltes con efecto gelatinoso y translúcido que dejan entrever la uña natural y aportan un brillo muy favorecedor. Por otro, los polka dots, pequeños lunares que añaden un detalle gráfico sutil sin sobrecargar la manicura.

Su principal atractivo es que logran un equilibrio perfecto entre elegancia y originalidad, por lo que ya son una de las manicuras favoritas en ciudades como París, Milán, Copenhague y Londres.

¿Por qué las Jelly Polka Dots Nails son la manicura europea del momento?

El auge de esta tendencia responde al regreso de la estética quiet luxury y del lujo discreto. En lugar de diseños recargados, las europeas prefieren uñas limpias, colores suaves y pequeños detalles capaces de elevar cualquier look.

Además, esta manicura favorece prácticamente cualquier forma de uña, estiliza visualmente las manos y combina con estilismos casuales, de oficina o de noche.

1. Jelly Polka Dots Nails en rosa lechoso

La versión más clásica apuesta por una base rosa translúcida acompañada de pequeños lunares blancos o rojos. Este diseño aporta luminosidad a las manos y crea un efecto limpio y romántico que nunca pasa de moda. Es perfecto para quienes desean una manicura discreta que combine con cualquier outfit.

2. Jelly Polka Dots Nails en blanco y negro

Los lunares negros sobre una base nude o transparente crean un contraste elegante inspirado en el diseño escandinavo. También puedes invertir los colores y utilizar puntos blancos sobre una base ligeramente rosada para conseguir un resultado igual de sofisticado y muy fácil de llevar durante todo el año.

3. Jelly Polka Dots Nails en tonos cereza

El rojo cereza y el borgoña serán dos de los colores protagonistas del otoño 2026, por lo que incorporarlos en pequeños lunares sobre una base jelly es una forma moderna de sumarse a la tendencia. Este diseño aporta un toque femenino y refinado sin resultar demasiado llamativo.

4. Jelly Polka Dots Nails en verde oliva

Si buscas una manicura diferente, el verde oliva es una de las mejores opciones de la temporada. Sobre una base translúcida, los pequeños lunares en blanco, rojo o incluso dorado crean un diseño elegante que combina perfectamente con los tonos tierra característicos del otoño.

5. Jelly Polka Dots Nails con acabado perlado

Añadir un esmalte nacarado sobre la base jelly transforma por completo la manicura. El efecto perlado refleja la luz de forma sutil y aporta un acabado mucho más sofisticado, ideal para eventos especiales o para quienes disfrutan de un estilo minimalista con un toque de brillo.

6. Jelly Polka Dots Nails francesas

La clásica manicura francesa también se reinventa con esta tendencia. Basta con añadir pequeños lunares sobre una o dos uñas o colocarlos cerca de la punta francesa para conseguir un diseño moderno sin perder la esencia elegante que caracteriza a este clásico del nail art.

7. Jelly Polka Dots Nails multicolor

Para quienes prefieren un estilo más creativo, los lunares en diferentes colores sobre una base transparente ofrecen una versión alegre y contemporánea de esta manicura. La clave está en mantener el acabado jelly para que el diseño conserve ese aire delicado y sofisticado propio de las tendencias europeas.

¿A quién favorecen las Jelly Polka Dots Nails?

Una de las grandes ventajas de esta manicura es que funciona en uñas cortas, medianas y largas. Además, el acabado translúcido hace que las manos luzcan más elegantes y naturales, mientras que los lunares aportan personalidad sin recargar el diseño. Por ello, es una excelente opción tanto para mujeres jóvenes como para quienes buscan una manicura sofisticada después de los 40 o 50 años.