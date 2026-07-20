Ferrán Torres: la infancia complicada que forjó al héroe de España

Hoy, Ferrán Torres es el héroe del Mundial 2026, pero detrás del futbolista que hizo historia con la Selección de España existe una infancia marcada por el divorcio de sus padres, la soledad, la salud mental y una fortaleza que comenzó a construirse mucho antes de levantar el trofeo más importante del fútbol.

Lejos de ser un camino sencillo, la historia de Ferrán Torres está llena de momentos que pusieron a prueba su carácter. Desde muy pequeño tuvo que crecer antes de tiempo, aprender a vivir lejos de casa y enfrentarse años después a una crisis emocional que lo llevó a pedir ayuda psicológica. Todo ese recorrido terminó convirtiéndolo en uno de los grandes protagonistas del campeonato mundial.

¿Quién es Ferrán Torres? La historia del futbolista que hizo campeón del mundo a España

Ferrán Torres García nació el 29 de febrero del año 2000 en Foios, un municipio de la provincia de Valencia. Su talento apareció desde muy temprano y, cuando apenas tenía 7 años, fue descubierto por visores del Valencia CF, uno de los clubes con mayor tradición en la formación de jóvenes futbolistas en España.

Ingresó a la academia del club siendo apenas un niño y comenzó un proceso de preparación que prometía llevarlo al fútbol profesional. Mientras su carrera avanzaba, en casa atravesaba una situación que cambiaría por completo su vida.

La infancia de Ferrán Torres: el divorcio de sus padres

Cuando Ferrán Torres tenía 12 años, sus padres se divorciaron. La separación fue uno de los episodios más difíciles de su infancia y obligó a su familia a tomar decisiones importantes para que pudiera continuar con su formación deportiva.

Fue entonces cuando sus seres queridos consideraron que lo mejor era que viviera en la residencia del Valencia CF, donde permanecían los jóvenes futbolistas que buscaban desarrollarse dentro del club.

Aunque aquella decisión le permitió seguir persiguiendo su sueño de convertirse en futbolista profesional, también significó crecer lejos de su hogar en una etapa especialmente vulnerable.

¿Por qué Ferrán Torres vivió en la residencia del Valencia CF si era de Valencia?

A diferencia de la mayoría de los jugadores que vivían en la residencia, Ferrán Torres sí era originario de Valencia. Sin embargo, la separación de sus padres hizo que terminara viviendo allí. El delantero ha contado en distintas entrevistas que esa situación le resultaba incómoda y que muchas veces prefería inventar que era de otra ciudad para evitar explicar por qué estaba en la residencia si su familia vivía tan cerca.

También recordó que cada domingo, cuando sus padres lo dejaban nuevamente en la academia, rompía en llanto. Aquellas despedidas se convirtieron en parte de una rutina que, aunque dolorosa, terminó fortaleciendo su carácter.

¿Ferran Torres tiene novia? Ella es Martina Alguero, la exnovia del jugador Getty Images

¿Por qué le dicen “El Tiburón” a Ferrán Torres? El origen de su famoso apodo

La personalidad competitiva que hoy distingue a Ferrán Torres comenzó a construirse precisamente durante esos años. Aprendió a convivir con la presión, a sobreponerse a los momentos difíciles y a mantener el enfoque incluso en las circunstancias más complicadas. Esa fortaleza mental hizo que dentro del fútbol comenzaran a llamarlo “El Tiburón”, un apodo que hoy representa su intensidad, resiliencia y mentalidad ganadora.

Su sobrenombre, es el reflejo de un futbolista que aprendió desde niño que el talento no siempre basta sin disciplina y determinación.

La salud mental de Ferrán Torres: el proceso psicológico que transformó su carrera

La fortaleza de Ferrán Torres también pasó por reconocer que necesitaba ayuda. Después de la eliminación de España frente a Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, el delantero atravesó uno de los momentos más complicados de su carrera. Durante un tiempo se resistió a aceptar que necesitaba apoyo profesional, hasta que finalmente decidió acudir a un psicólogo deportivo.

El propio futbolista ha explicado que la terapia le permitió dejar de vivir pendiente de las críticas, fortalecer su autoestima y volver a disfrutar del fútbol sin la presión constante de la opinión pública. Su caso también abrió la conversación sobre la importancia de la salud mental en el deporte de alto rendimiento, un tema presente entre los futbolistas profesionales.

Ferrán Torres celebra con Lamine Yamal compañero de la Selección de España después de marcar el gol que aseguró la victoria frente a Argentina en la final del Mundial 2026. El delantero valenciano se convirtió en el héroe de La Roja al darle su segunda Copa del Mundo. Getty Images

El gol de Ferrán Torres en la final del Mundial 2026 que hizo historia para España

Todos esos años de esfuerzo encontraron su recompensa en el escenario más importante del fútbol.

En la final del Mundial 2026, Ferrán Torres marcó el gol que le dio a España su segunda Copa del Mundo y escribió su nombre junto al de los grandes héroes del fútbol español.