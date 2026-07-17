¿Quién entregará el trofeo del Mundial 2026? El protocolo que pocos conocen antes de la gran final

La espera terminó, España y Argentina disputarán la gran final de la Copa Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium ,MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 15:00 horas del Este de Estados Unidos, es decir, 13:00 horas del centro de México, y enfrentará a dos generaciones del futbol mundial, por un lado, Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Emiliano Martínez liderarán a la Albiceleste, mientras que España confiará en Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella para buscar su segundo título mundial. Sin embargo, antes de que alguno de ellos levante la copa, la Federación de fútbol pondrá en marcha una ceremonia cuidadosamente planeada que sigue uno de los protocolos más exclusivos del deporte.

Lionel Messi festeja con la selección argentina su clasificación a la final del Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará defender el título frente a España.

Getty Images

¿Quién entregará el trofeo del Mundial 2026?

Para la final del Mundial 2026, la Federación de fútbol confirmó que el trofeo será entregado conjuntamente por el presidente de la Federación de Fútbol Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al capitán de la selección campeona durante la ceremonia de premiación.

Aunque en distintas ediciones han participado jefes de Estado, miembros de la realeza o autoridades del país anfitrión, la federación mantiene un estricto control sobre la ceremonia y la entrega oficial del trofeo, considerada uno de los momentos protocolarios más importantes del deporte mundial.

El protocolo que comienza antes de que ruede el balón

Mucho antes del pitazo inicial, el trofeo realiza una entrada ceremonial al estadio como parte del espectáculo previo a la final.

Desde 2010, la Federación del fútbol mantiene una tradición junto con Louis Vuitton, firma encargada de fabricar el baúl oficial que protege el trofeo durante su traslado. Para la final de 2026, el cofre volverá a aparecer sobre el terreno de juego acompañado por un embajador de la maison francesa y una federación leyenda, siguiendo un protocolo que ya forma parte de la identidad visual del torneo.

El baúl, elaborado artesanalmente en los históricos talleres de Asnières, Francia, fue diseñado especialmente para transportar y exhibir el trofeo más importante del futbol mundial, convirtiéndose también en uno de los protagonistas de la ceremonia.

Imagen de archivo del trofeo de la Copa Mundial de la Federación de fútbol junto al baúl artesanal creado por Louis Vuitton para proteger y transportar la copa durante las ceremonias oficiales del torneo. Getty Images

¿Quién puede tocar el trofeo de la Copa del Mundo?

Uno de los aspectos más curiosos del protocolo es que el trofeo original no puede ser manipulado libremente.

De acuerdo con las normas de la federación, únicamente un grupo muy reducido de personas está autorizado para sostenerlo, los campeones del mundo, el presidente de la federación de fútbol y determinados jefes de Estado o dignatarios que participen oficialmente en la ceremonia de premiación. Esta restricción busca proteger uno de los símbolos más importantes del futbol internacional.

¿El campeón se queda con el trofeo original del Mundial?

No, aunque la imagen del capitán levantando la Copa Mundial de la federación de fútbol es uno de los momentos más icónicos del deporte, el equipo campeón no conserva el trofeo original. Tras la ceremonia de premiación y las celebraciones oficiales, la copa regresa a la Federación para su resguardo y preservación. En su lugar, la selección ganadora recibe una réplica oficial, idéntica en apariencia, que puede conservar de forma permanente. Esta medida busca proteger el trofeo original, elaborado en oro de 18 quilates y considerado una de las piezas más valiosas del futbol mundial.

Un show de drones sobre el skyline de Nueva York proyecta los escudos de España y Argentina junto a la fecha de la final del Mundial 2026, promocionando el partido por el título que se disputará el 19 de julio Getty Images

Así será la ceremonia después de la final

Una vez concluido el partido, los jugadores y el cuerpo técnico del equipo campeón subirán al escenario instalado sobre el terreno de juego para recibir las medallas de oro.

Después llegará el momento culminante, el capitán levantará el trofeo frente a millones de espectadores alrededor del mundo. En esta edición, además de la tradicional copa y las medallas, la Federación estrenará una novedad inspirada en el deporte estadounidense, el equipo campeón también recibirá anillos conmemorativos personalizados, un recuerdo inédito en la historia de los Mundiales.

Con la presencia de estrellas como Messi, Lamine Yamal, Julián Álvarez, Pedri, Rodri y Dani Olmo, la final promete quedar en la historia no solo por el resultado deportivo, sino también por una ceremonia que marcará el cierre de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.