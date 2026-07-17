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Shakira ya ensaya para la final del Mundial 2026 y esto es todo lo que sabemos: FOTOS

Si algo ha demostrado la colombiana a lo largo de los años es su capacidad para transformar cada presentación en un momento inolvidable, por lo que las expectativas para la final de esta fiesta futbolera no dejan de crecer.

Julio 17, 2026 • 
Karen Luna
Shakira

Shakira ya ensaya para el Mundial 2026 y las expectativas por su show están por las nubes: FOTOS

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La cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más esperados del año ya comenzó y Shakira está lista para volver a hacer historia. La cantante colombiana confirmó que será parte del espectáculo de clausura de la final del Mundial 2026, una noticia que emocionó a millones de seguidores alrededor del mundo y que ha elevado las expectativas sobre lo que se verá en el escenario.

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A través de sus redes sociales, la intérprete compartió las primeras fotos de sus ensayos, donde aparece trabajando con su equipo creativo mientras afina cada detalle del espectáculo. Aunque todavía mantiene en secreto gran parte de la producción, las imágenes dejaron claro que la preparación está en marcha.

Shakira muestra los primeros ensayos rumbo a la final del Mundial 2026

Las fotografías publicadas por Shakira muestran a la artista en un estudio de ensayo, rodeada de bailarines y colaboradores. Con ropa cómoda y concentrada en cada movimiento, la colombiana dejó ver que se encuentra completamente enfocada en ofrecer un show a la altura de uno de los escenarios más importantes del deporte internacional.

En la publicación también escribió un mensaje que incrementó la emoción entre sus fans al asegurar que ya comenzó la preparación para ese gran día. Aunque no reveló qué canciones interpretará ni si habrá invitados especiales, las imágenes bastaron para desatar cientos de comentarios celebrando su regreso a un espectáculo de esta magnitud.

No es la primera vez que la cantante está ligada al futbol. A lo largo de su carrera ha protagonizado algunas de las presentaciones más recordadas relacionadas con este deporte, por lo que muchos esperan que vuelva a sorprender con una producción llena de energía y coreografías memorables.

¿Qué sorpresas prepara Shakira para su presentación?

Por ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el repertorio, la duración del espectáculo o si compartirá escenario con otros artistas. Todo permanece bajo reserva, lo que ha alimentado las especulaciones entre sus seguidores.

Lo único confirmado hasta ahora es que Shakira ya trabaja intensamente en los ensayos, como ella misma mostró en las fotografías compartidas en sus plataformas digitales. Esto indica que la producción avanza con suficiente anticipación para cuidar cada detalle de una actuación que promete captar la atención del mundo entero.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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