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Realeza

El maquillaje de la princesa Leonor tiene un secreto: el truco que hace que su piel siempre luzca luminosa

Aquí te revelamos el secreto del maquillaje de la princesa Leonor y por qué su piel siempre luce fresca, luminosa y natural en cada aparición pública.

Julio 16, 2026 • 
Isamar Escobar
La princesa Leonor posa junto al rey Felipe VI durante un acto oficial. La heredera al trono español luce un traje blanco de acabado satinado, maquillaje natural con piel luminosa y un peinado semirrecogido, mientras el monarca viste un traje azul marino con corbata lila.

La princesa Leonor y el rey Felipe VI asisten a un acto oficial en España. La heredera apuesta por un look monocromático en blanco y un maquillaje de efecto glow con acabado natural, una propuesta de belleza discreta que se ha convertido en uno de sus sellos de estilo.

Getty Images

La princesa Leonor ha mostrado un estilo de belleza que se aleja de las tendencias más llamativas para apostar por la naturalidad, en cada aparición oficial, la heredera al trono español muestra que un maquillaje bien ejecutado no necesita excesos para resaltar las facciones. Su piel luminosa, el rubor estratégico y un acabado fresco se han convertido en parte de su sello personal, despertando el interés de quienes buscan recrear un look elegante en el que su rutina de maquillaje debe ser diaria.

La heredera al trono español luce un maquillaje natural con piel luminosa, rubor en tonos rosados, cejas definidas, pestañas realzadas y labios nude con acabado brillante, además de un peinado semirrecogido.

La princesa Leonor apuesta por un maquillaje de acabado natural que resalta la luminosidad de la piel con rubor sutil, ojos en tonos neutros y labios nude con brillo, una propuesta de belleza discreta y elegante que se ha convertido en uno de sus sellos de estilo.

Getty Images

El secreto del maquillaje de la princesa Leonor está en el acabado de la piel

No es que use una base de alta cobertura o un contour marcado, el maquillaje de la princesa Leonor gira en torno a una piel que conserva su textura natural. El objetivo no es ocultar por completo las imperfecciones, sino unificar el tono y potenciar la luminosidad del rostro. Este efecto se consigue con productos de acabado ligero que permiten que la piel refleje la luz, una técnica que también se conoce como skin-like makeup.

La elección de fórmulas ligeras también evita que el maquillaje luzca pesado durante largas jornadas de actos oficiales o bajo la luz natural, donde los acabados excesivamente mates suelen endurecer las facciones.

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El rubor cálido que transforma el rostro

Uno de los elementos que más contribuye al aspecto saludable de Leonor es el rubor también conocido como blush. En lugar de colocarlo únicamente sobre las mejillas, suele aplicarse ligeramente hacia los pómulos e incluso difuminarse sobre el puente de la nariz para crear un efecto de piel besada por el sol. Esta técnica aporta dimensión al rostro y consigue un aspecto descansado sin necesidad de utilizar grandes cantidades de producto.

Los tonos melocotón, coral suave o rosados cálidos suelen ser los más favorecedores para conseguir ese acabado natural que caracteriza a la princesa con ese toque de dulzura y elegancia.

La princesa Leonor luce un blazer rosa de lino de Mirto sobre una camiseta blanca, acompañado de un peinado semirrecogido y pendientes dorados durante una actividad de la Fundación Princesa de Girona.

La princesa Leonor apostó por un blazer de lino rosa firmado por Mirto, una de las piezas protagonistas de su reinterpretación del clásico look Cayetano, que combinó con básicos blancos y accesorios de firmas españolas.

Getty Images

La mirada apuesta por la discreción

A diferencia de otros maquillajes de gala, la princesa Leonor rara vez recurre a sombras intensas o delineados muy marcados. La atención se centra en unas pestañas definidas, cejas cuidadosamente peinadas y sombras en tonos tierra o beige que aportan profundidad sin robar protagonismo al resto del rostro.

Esta elección no solo aporta sofisticación, sino que también convierte su maquillaje en una opción fácil de adaptar tanto para eventos de día como de noche.

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Los labios de la princesa Leonor son el punto final de su maquillaje

Los labios siguen la misma filosofía que el resto del maquillaje, los colores vibrantes quedan fuera, la princesa Leonor suele optar por labiales nude, rosados o con un ligero acabado satinado que realzan el tono natural de la boca. Este detalle contribuye a mantener el equilibrio del maquillaje y permite que el protagonismo recaiga en la luminosidad de la piel.
Además de ser una elección versátil, estos tonos combinan con facilidad con los estilismos que suele llevar en compromisos institucionales y ceremonias oficiales, así que si quieres integrar este estilo de maquillaje para tu día laboral, es una muy buena opción.

El maquillaje de la princesa Leonor refleja una tendencia que trasciende las temporadas, su propuesta prioriza una piel cuidada, productos ligeros y colores sutiles que potencian los rasgos sin transformarlos, no la hemos visto con alguna tendencia pasajera, la heredera española demuestra que la sofisticación también puede construirse a partir de la sencillez, una fórmula que explica por qué su imagen continúa inspirando.

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Isamar Escobar
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