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Moda

Sofía Vergara y Jennifer Lopez nos enseñan a usar el bikini con elegancia a los 50

Sus looks nos demuestran que el bikini sigue siendo una prenda versátil y elegante, especialmente cuando se combina con piezas sencillas.

Julio 14, 2026 • 
Karen Luna
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Sofía Vergara y Jennifer Lopez nos enseñan a usar el bikini con elegancia a los 50

Getty Images

Cuando se trata de inspiración para el verano, Sofía Vergara y Jennifer Lopez vuelven a demostrar por qué son referentes de estilo. Las dos estrellas apostaron por bikinis elegantes que confirman que esta prenda puede lucirse con seguridad y sofisticación después de los 50.

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Mientras Sofía Vergara eligió un favorecedor bikini rojo cereza, Jennifer Lopez optó por un bikini de estampado a rayas, al que añadió una clásica camisa blanca abierta como complemento. Dos propuestas diferentes, pero con un mismo mensaje: la elegancia no depende de la edad, sino de cómo se construye un look con prendas que reflejen la personalidad de quien las lleva.

El bikini rojo cereza de Sofía Vergara confirma que los colores vibrantes nunca pasan de moda

El look de Sofía Vergara demuestra que un diseño sencillo puede convertirse en el protagonista del outfit cuando se apuesta por un color intenso. Su bikini rojo cereza destaca por aportar luminosidad y un aire sofisticado, además de ser un tono que suele asociarse con la energía y la confianza.

Sin necesidad de accesorios llamativos, la actriz dejó que el color hablara por sí solo, logrando un estilismo perfecto para disfrutar de un día junto al mar o la piscina. El rojo cereza también se mantiene entre los tonos favoritos de la temporada por su facilidad para combinar con pareos, vestidos ligeros o joyería dorada.

Jennifer Lopez apuesta por un bikini de rayas con camisa blanca

Por su parte, Jennifer Lopez demostró que una de las fórmulas más elegantes para llevar un bikini consiste en añadir una prenda clásica al conjunto. La artista eligió un bikini con estampado a rayas y lo complementó con una camisa blancade botones llevada abierta.

Este recurso aporta un equilibrio entre comodidad y sofisticación, además de convertir el look en una opción versátil para pasar de la playa a una comida frente al mar sin necesidad de cambiar completamente de ropa. La camisa blanca también añade un toque relajado y atemporal que nunca pierde vigencia.

Cómo llevar un bikini con elegancia después de los 50

Los estilismos de Sofía Vergara y Jennifer Lopez dejan claro que no existe una única manera de usar un bikini con estilo. La clave está en elegir colores, estampados y prendas complementarias con las que cada persona se sienta cómoda.

Un tono vibrante como el rojo cereza puede convertirse en el centro del look, mientras que un estampado clásico, como las rayas, gana un aire sofisticado cuando se combina con básicos como una camisa blanca. Ambos ejemplos muestran que pequeños detalles hacen una gran diferencia.

Más allá de seguir tendencias, los looks de Sofía Vergara y Jennifer Lopez recuerdan que la moda también es una forma de expresar seguridad y autenticidad.

Sofía Vergara Jennifer Lopez bikini
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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