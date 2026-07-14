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España vs. Francia: así vivieron Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía la victoria de España

La clasificación de España a la gran final del Mundial 2026 desató una ola de celebraciones en todo el país, y la familia real española no fue la excepción.

Julio 14, 2026 • 
Karen Luna
El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posan junto a representantes de la Fundación Princesa de Girona durante un acto institucional en una fotografía de archivo.

España vs. Francia: así vivieron Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía la victoria de España

Getty Images

La emoción por el España vs. Francia no solo se sintió en las gradas y frente a las pantallas de millones de aficionados. La familia real española, encabezada por el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, también siguió con entusiasmo el encuentro que terminó con el triunfo de La Roja y su clasificación a la gran final del Mundial 2026.

Con una victoria por 2-0, la selección española aseguró su lugar en el partido por el título, desatando una ola de celebraciones dentro y fuera del país. Entre quienes no ocultaron su alegría estuvieron los miembros de la Casa Real, conocidos por acompañar a los deportistas españoles en algunos de los momentos más importantes de su historia reciente.

Felipe VI y la familia real celebran el triunfo de España ante Francia

El rey Felipe VI expresó su entusiasmo tras el pitido final con un mensaje dirigido a la selección española. A través de sus canales oficiales, la Casa del Rey felicitó al equipo por su pase a la final del Mundial, reconociendo el esfuerzo de los jugadores y el significado que este resultado tiene para todo el país.

Además de que en redes sociales se compartió un video en el que celebran con entusiasmos los goles del equipo español, lo que nos demuestra que hasta en la realeza, el fútbol es uno de los momentos más divertidos de compartir.

La Roja hace historia y sueña con levantar el título

El triunfo de España sobre Francia coloca al combinado nacional a un solo paso de conquistar el campeonato mundial. El equipo mostró solidez durante la semifinal y logró imponerse a una de las selecciones más competitivas del torneo, alimentando la ilusión de millones de aficionados.

Para la familia real española, este tipo de logros deportivos suele convertirse en una oportunidad para enviar mensajes de apoyo y reconocimiento, reforzando el vínculo entre la institución y los éxitos del deporte nacional.

Ahora, toda la atención está puesta en la gran final, donde España buscará cerrar un Mundial memorable. Mientras los jugadores se preparan para el último desafío, el respaldo de los aficionados y de la familia real española, integrada por Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, vuelve a hacerse evidente en un momento que ya forma parte de la historia del futbol español.

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La victoria frente a Francia no solo acercó a España al trofeo más importante del futbol, sino que también regaló una noche inolvidable para la afición y para una familia realque celebró, junto a millones de españoles, el sueño de volver a conquistar la gloria mundial.

Mundial reina Letizia Leonor infanta Sofía
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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