España vs. Francia: así se preparan los reyes de España y Leonor de Borbón para el partido

Mientras España contiene la respiración ante la semifinal del Mundial frente a Francia, que se llevará a cabo hoy martes 14 de julio a las 21:00 horas (hora local de España y Francia), mientras que en México podrá seguirse a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro del país), la Familia Real española continúa cumpliendo con su agenda institucional. Antes de seguir el esperado encuentro de la Selección, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía encabezaron un encuentro con los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Girona, previo a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, uno de los actos más importantes del calendario oficial de la Corona.

Fue precisamente durante esta aparición pública cuando un detalle captó la atención, la reina Letizia optó por un traje sastre en tono azul, la princesa Leonor eligió un conjunto rojo y la infanta Sofía otro color blanco, una combinación cromática que muchos usuarios en redes sociales interpretaron como un guiño involuntario a la bandera francesa, rival de España en el partido de esta noche.

Así se preparan los reyes de España para el España vs. Francia

A pesar de la expectación que genera el encuentro entre España y Francia, la Casa Real no modificó su agenda oficial. Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por sus hijas, participaron en el encuentro con el patronato de la Fundación Princesa de Girona antes de presidir la ceremonia de entrega de los galardones que reconocen el talento joven en distintas disciplinas.

Este tipo de compromisos forman parte de las funciones institucionales de la Corona y reflejan una constante en la Familia Real, mantener su agenda pública incluso cuando coincide con acontecimientos deportivos de gran relevancia para el país, luego de sus compromisos están listos para celebrar la semifinal del mundial España vs. Francia.

¿La reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor rompieron el protocolo? El desliz que tuvieron

La reina Letizia lució un traje sastre en color azul, un tono que, dependiendo de la iluminación y las fotografías, puede percibirse cercano al morado, la princesa Leonor vistió un traje rojo y la infanta Sofía eligió un traje sastre en colo blanco.

Imagen de archivo. La fotografía corresponde a un evento posterior de la Familia Real española acompañados por representantes de la Fundación Princesa de Girona. Este martes, Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía participaron en un acto de la Fundación Princesa de Girona en Barcelona, donde un detalle en los estilismos de las royals llamó la atención horas antes del España vs. Francia. Getty Images

Todo lo que sabemos del partido España vs. Francia

La semifinal entre España y Francia enfrenta a dos de las selecciones más poderosas del fútbol mundial y representa una de las fases más decisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esta instancia solo permanecen cuatro equipos con posibilidades de conquistar el título, por lo que el ganador avanzará a la gran final del próximo 19 de julio, mientras que el equipo derrotado disputará el partido por el tercer lugar el 18 de julio.

España buscará el pase con figuras como Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Rodri y Dani Olmo, mientras que Francia confiará en el talento de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y Michael Olise para asegurar su lugar en la definición del campeonato.

Con un boleto a la final en juego, el encuentro promete convertirse en uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026 y mantener en emoción extrema a millones de aficionados, incluida la Familia Real española, que sigue de cerca el camino de La Roja.

El papel de la Familia Real durante los grandes eventos deportivos

Cuando España participa en competiciones internacionales, Felipe VI y el resto de la Familia Real suelen mostrar su apoyo a los deportistas españoles desde una posición institucional. Ya sea con su presencia en los estadios, mensajes oficiales o encuentros posteriores con los atletas, la Corona busca respaldar a las delegaciones nacionales sin perder la neutralidad y el respeto hacia los equipos rivales.

Tras cumplir con sus compromisos oficiales en Barcelona, la atención de la Familia Real, al igual que la de millones de españoles, se centra ahora en la semifinal del Mundial entre España y Francia. Un partido que promete mantener al país pendiente del marcador y que, incluso antes del silbatazo inicial, ya había dejado un inesperado tema de conversación gracias a los estilismos de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.