Justin Baldoni contraataca y pide rechazar la solicitud de Blake Lively por más de 8 millones de dólares

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively suma nuevo capítulo, el actor y director presentó una moción ante un juez federal para solicitar que se rechace, o al menos se reduzca de forma considerable, la petición de la actriz de recibir más de 8 millones de dólares por concepto de honorarios de abogados y gastos judiciales.

La solicitud llega semanas después de que ambas partes anunciaran un acuerdo para poner fin a la prolongada batalla legal relacionada con It Ends With Us. Sin embargo, el desacuerdo sobre quién debe asumir los costos del litigio sigue abierto y deberá resolverse en los tribunales.

Además de actor, Justin Baldoni es un director y productor notable. Fundador de la casa productora Wayfarer Studios. Getty Images

¿Por qué Justin Baldoni quiere frenar la petición de Blake Lively?

En los documentos presentados ante la corte, el equipo legal de Justin Baldoni sostiene que la cifra solicitada por Blake Lively es “excesiva” y no corresponde con los estándares habituales de este tipo de procesos judiciales. Además, argumenta que los abogados de la actriz emplearon un número desproporcionado de profesionales y acumularon miles de horas de trabajo que, a su juicio, no estaban justificadas.

Los representantes de Baldoni incluso compararon este caso con otros litigios de alto perfil para señalar que las cantidades reclamadas por la actriz superan ampliamente lo que normalmente aprueban los tribunales estadounidenses.

¿Por qué Blake Lively reclama más de 8 millones de dólares?

Blake Lively presentó la solicitud después de que el juez desestimara la demanda por difamación de 400 millones de dólares que Justin Baldoni había interpuesto en su contra. La actriz sostiene que tuvo que afrontar una defensa jurídica especialmente compleja debido a la magnitud del caso, la exposición mediática y el volumen de documentos analizados durante el proceso.

Su equipo legal asegura que los gastos reflejan el trabajo necesario para responder a las acciones judiciales promovidas por Baldoni y defender sus derechos durante el litigio.

¿Qué originó el conflicto entre Justin Baldoni y Blake Lively?

La disputa entre Justin Baldoni y Blake Lively comenzó durante la producción de It Ends With Us. En diciembre de 2024, la actriz presentó una denuncia en la que acusó al actor y director de presunto acoso sexual y de encabezar una campaña para dañar su reputación tras el rodaje.

Baldoni negó las acusaciones y respondió con una demanda por difamación y extorsión contra Blake Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, en la que reclamaba 400 millones de dólares. Sin embargo, el juez desestimó esa demanda en junio de 2026, lo que dio paso al actual enfrentamiento por el pago de los honorarios legales de la actriz.

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La decisión ahora está en manos del juez

Por el momento, será el juez federal Lewis Liman quien determine si Justin Baldoni deberá cubrir la totalidad de los más de 8 millones de dólares solicitados por Blake Lively, si reducirá la cantidad o si rechazará la petición por completo.

Mientras tanto, el enfrentamiento legal entre las dos estrellas de It Ends With Us sigue generando atención internacional, incluso después de que ambas partes resolvieran el resto de sus diferencias mediante un acuerdo alcanzado en mayo.