Blake Lively demanda a su coprotagonista en Romper el Círculo, Justin Baldoni, por acoso sexual

La actriz Blake Lively ha entablado una demanda contra su ex coprotagonista y director de It Ends with Us, Justin Baldoni, alegando haber sido víctima de acoso sexual durante la producción de la película. En su demanda, la actriz detalla una serie de incidentes que, según afirma, crearon un ambiente de trabajo hostil y perjudicial.

Blake Lively demanda a Justin Baldoni

La demanda ocurre muchos meses después de que surgieran rumores de tensiones en el set de la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover. La mala relación entre Blake y Justin se confirmó durante la campaña promocional de la película, pues los protagonistas nunca posaron juntos en la alfombra roja.

“Romper el Círculo” provoca llanto entre los espectadores debido a su tratamiento de temas difíciles, las reacciones emocionales que genera Sony Pictures

Ahora, la actriz Lively ha intensificado su disputa con su ex coprotagonista, Baldoni. La actriz argumenta que la situación en el set se volvió insostenible, según la demanda obtenida por la prensa estadounidense. Tanto así que se tuvo que organizar una reunión con todo el equipo, incluyendo a su esposo, Ryan Reynolds, para intentar resolver lo que es descrito como un ambiente de trabajo tóxico.

En estas juntas previas, según Blake Lively, se enlistaron una serie comportamientos que estaban creando un ambiente de trabajo hostil y perjudicial. Entre las exigencias específicas se solicitó evitar la exposición a contenido sexual inapropiado, comentarios sobre la apariencia física de la actriz (quien acababa de dar a luz) y referencias a su vida personal que la hacían sentir incómoda.

“No más escenas de sexo, sexo oral o clímax ante la cámara por parte de Blake Lively fuera del alcance del guión que la propia actriz aprobó al firmar el proyecto”, son algunos de los acuerdos rotos que están mencionados en la demanda, que ahora se ha filtrado a la prensa.

La trama aborda la violencia intrafamiliar y las relaciones tóxicas, centrándose en la vida de Lily Bloom (Blake Lively) Sony Music

Momento de Romper el Círculo

Según la demanda, el estudio inicialmente accedió a las solicitudes de Lively, pero el proyecto se enfrentó a dificultades durante la etapa de promoción. Surgieron desacuerdos significativos entre los protagonistas sobre la dirección creativa de la campaña y el mensaje a transmitir. Mientras Baldoni propuso una narrativa centrada en la toma de conciencia sobre la violencia doméstica, Lively buscó ofrecer un, cuestionable, enfoque optimista y de resiliencia.

Ahora, la actriz acusa al actor y director de cine, junto a su equipo, de llevar a cabo una campaña de difamación, con el objetivo de socavar su credibilidad. La reclamación incluye mensajes de texto que indican que se discutieron estrategias para menoscabar la imagen pública de Lively.

Por su parte, Bryan Freedman, el abogado de Baldoni, desestimó las acusaciones de Lively en una entrevista, argumentó que, con esta demanda, la actriz busca “arreglar su reputación negativa” y explicó que las afirmaciones presentadas son “falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de dañar públicamente”.

La denuncia de Blake Lively ha desencadenado una ola de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Mientras algunos muestran su apoyo a la actriz, otros esperan las declaraciones de Justin Baldoni y de los involucrados en la producción de “Romper el Círculo”.